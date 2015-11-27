Магистрали, ведущие в будущее Ибрай ТЛЕУГАЛЕЕВ, главный транспортный прокурор РК

На современном этапе одной из главных задач новой экономической политики Главы государства стала реализация программы «Нұрлы жол», играющей важнейшую роль в укреплении экономики страны, повышении благосостояния нашего народа, она направлена на эффективное развитие транспортной инфраструктуры.



Казахстан, расположенный в центре Евразийского континента, обладает значительным транзитным потенциалом для развития торговли между Востоком и Западом, Азией и Европой, что привлекает внимание многих стран. Особую актуальность вопросам развития транспортной системы республики придало вступление Казахстана в Таможенный союз и в Евразийский экономический союз.

«Новые магистрали, которые построят казахстанцы, обновят нашу экономику и общество. Они накрепко свяжут все уголки нашей страны с центром. Ускорятся и увеличатся грузопотоки. Возрастут объемы транзита через страну. Наши граждане будут ездить по современным и качественным автомагистралям, смогут безопасно и быстро добираться в любой регион», – отметил в программе «Нұрлы жол» Президент страны Нурсултан Назарбаев.



Безусловно, успешное развитие страны невозможно без укрепления правовых начал и обеспечения верховенства закона, которое является одной из пяти выдвинутых Главой государства институциональных реформ. Обеспечение верховенства закона гарантирует право собственности и создает условия для предпринимательской деятельности, что в конечном итоге станет основой для экономического роста Казахстана.



Надзор за соблюдением законности – главная задача органов прокуратуры страны. В современных условиях важно, чтобы деятельность прокуратуры оставалась многоцелевой, ориентированной на обеспечение гарантированных законом интересов общества и государства. Решение этих задач возложено на Генеральную прокуратуру, в том числе на органы транспортной прокуратуры, призванные обеспечить прежде всего законность на транспорте, при которой государство способно создать необходимые условия для удовлетворения потребностей предприятий и населения в перевозках, устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности транзитного потенциала.

Сегодня на поднадзорной Главной транспортной прокуратуре территории эксплуатируются 21 тыс. км железных дорог, 25 тыс. км трубопровода, имеются 8 внутренних судоходных путей. Функ­ционируют порядка 300 железнодорожных вокзалов, 20 аэропортов, 34 автовокзала и 138 автостанций, есть морские и речные порты, объекты наземной космической инфраструктуры. Осуществляют деятельность 49 авиакомпаний, 70 международных автоперевозчиков.



Совместно со структурами государственного управления транс­портной отраслью уполномоченными органами приняты меры по совершенствованию правоприменительной практики и нормативного правового регулирования в вопросах безопасности в данной сфере. Вкупе с реформированием отрасли это позволило обеспечить устойчивое функционирование транспортной системы, устранить фундаментальные причины аварийности.



По поручению Главы государства органами прокуратуры уделяется особое внимание защите социальных прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией. За пять лет с момента создания Главной транспортной прокуратуры нами защищены конституционные права свыше 170 тыс. граждан, 96 тыс. работников выплачена задолженность по заработной плате и иные доплаты на сумму более 9 млрд тенге. Такие факты позволяют нашим гражданам еще раз убедиться в действенности социальной защиты со стороны государства.

Интенсивное развитие экономических отношений неизбежно приводит к различным формам нарушений, и задача правоохранительных и уполномоченных органов – поставить им заслон. По актам реагирования транспортной прокуратуры уполномоченными органами возмещено ущерба на сумму свыше 45 млрд тенге, из них в госбюджет – 33 млрд. Предотвращены потери бюджета на 6 млрд тенге. Основная доля возмещенных средств приходится на суммы, сокрытые от учета налогов предприятиями транспорт­ной сферы и их контрагентами, а также таможенные платежи участников внешнеэкономической деятельности. Проведение этой работы особо актуально на фоне проводимых в стране масштабных антикризисных мер.



Главная транспортная прокуратура накопила большой опыт по обеспечению законности при реализации крупных инфраструктурных проектов в транспортной отрасли в рамках ГПИИР, в том числе при строительстве железнодорожных линий Жетыген – Коргас, Узень – госграница с Туркменистаном, Жезказган – Бейнеу, Аркалык – Шубарколь, газопроводов Казахстан – Китай и Бейнеу – Шымкент, а также в космической отрасли.



К примеру, по материалам прокурорской проверки за укладку старогодних рельс на железнодорожной линии Жетыген – Коргас АО «НК «КТЖ» удержало с подрядчика свыше 2 млрд тенге, тем самым полностью возместив нанесенный ущерб.

В космической отрасли по иску транспортной прокуратуры признаны недействительными незаконные сделки на сумму 5,2 млрд бюджетных средств, заключенные в рамках реализации проекта по созданию системы телекоммуникационного и информационного обеспечения и связи космического ракетного комплекса Байтерек.



Ожидается, что реализация запланированных в рамках программы «Нұрлы жол» и Плана нации «100 конкретных шагов» инфраструктурных проектов обеспечит существенный мультипликативный эффект для экономики страны и внесет вклад в развитие евразийских транспортных коридоров, создав выгодные условия для международного транзита. Огромные финансовые вливания в транспортную сферу предполагают риски, связанные с неэффективным их использованием. Задача правоохранительных органов, поставленная Главой государства, – не допустить подобных фактов нецелевого использования бюджетных средств.



Уже на первых этапах строительства нового терминала столичного аэропорта Главной транспортной прокуратурой обращено внимание уполномоченных органов и собственника объекта на ряд нарушений, и в настоящее время принимаются меры по устранению как выявленных недостатков, так и причин, условий, им способствующих.



Приоритетное внимание уделяется соблюдению законности при реализации проектов по строительству СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», железнодорожных линий Шу – Алматы-1 и Боржакты – Ерсай, поскольку обеспечение охраняемых законом интересов общества и государства является неотъемлемым компонентом эффективной реализации проектов и получения ожидаемого результата. С этой же целью ведется постоянный мониторинг строительства паромного комплекса «Курык», предусмотренный государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Главная транспортная прокуратура нацелена на успешную реализацию задач, поставленных Главой государства.

