Магистрали, ведущие в будущее

Ибрай ТЛЕУГАЛЕЕВ, главный транспортный прокурор РК
На современном этапе одной из главных задач новой экономической политики Главы государства стала реализация программы «Нұрлы жол», играющей важнейшую роль в укреплении экономики страны, повышении благосостояния нашего народа, она направлена на эффективное развитие транспортной инфраструктуры.

Казахстан, расположенный в центре Евразийского континента, обладает значительным транзитным потенциалом для развития торговли между Востоком и Западом, Азией и Европой, что привлекает внимание многих стран. Особую актуальность вопросам развития транспортной системы республики придало вступление Казахстана в Таможенный союз и в Евразийский экономический союз.
«Новые магистрали, которые построят казахстанцы, обновят нашу экономику и общество. Они накрепко свяжут все уголки нашей страны с центром. Ускорятся и увеличатся грузопотоки. Возрастут объемы транзита через страну. Наши граждане будут ездить по современным и качественным автомагистралям, смогут безопасно и быстро добираться в любой регион», – отметил в программе «Нұрлы жол» Президент страны Нурсултан Назарбаев.

Безусловно, успешное развитие страны невозможно без укрепления правовых начал и обеспечения верховенства закона, которое является одной из пяти выдвинутых Главой государства институциональных реформ. Обеспечение верховенства закона гарантирует право собственности и создает условия для предпринимательской деятельности, что в конечном итоге станет основой для экономического роста Казахстана.

Надзор за соблюдением законности – главная задача органов прокуратуры страны. В современных условиях важно, чтобы деятельность прокуратуры оставалась многоцелевой, ориентированной на обеспечение гарантированных законом интересов общества и государства. Решение этих задач возложено на Генеральную прокуратуру, в том числе на органы транспортной прокуратуры, призванные обеспечить прежде всего законность на транспорте, при которой государство способно создать необходимые условия для удовлетворения потребностей предприятий и населения в перевозках, устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности транзитного потенциала.
Сегодня на поднадзорной Главной транспортной прокуратуре территории эксплуатируются 21 тыс. км железных дорог, 25 тыс. км трубопровода, имеются 8 внутренних судоходных путей. Функ­ционируют порядка 300 железнодорожных вокзалов, 20 аэропортов, 34 автовокзала и 138 автостанций, есть морские и речные порты, объекты наземной космической инфраструктуры. Осуществляют деятельность 49 авиакомпаний, 70 международных автоперевозчиков.

Совместно со структурами государственного управления транс­портной отраслью уполномоченными органами приняты меры по совершенствованию правоприменительной практики и нормативного правового регулирования в вопросах безопасности в данной сфере. Вкупе с реформированием отрасли это позволило обеспечить устойчивое функционирование транспортной системы, устранить фундаментальные причины аварийности.

По поручению Главы государства органами прокуратуры уделяется особое внимание защите социальных прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией. За пять лет с момента создания Главной транспортной прокуратуры нами защищены конституционные права свыше 170 тыс. граждан, 96 тыс. работников выплачена задолженность по заработной плате и иные доплаты на сумму более 9 млрд тенге. Такие факты позволяют нашим гражданам еще раз убедиться в действенности социальной защиты со стороны государства.
Интенсивное развитие экономических отношений неизбежно приводит к различным формам нарушений, и задача правоохранительных и уполномоченных органов – поставить им заслон. По актам реагирования транспортной прокуратуры уполномоченными органами возмещено ущерба на сумму свыше 45 млрд тенге, из них в госбюджет – 33 млрд. Предотвращены потери бюджета на 6 млрд тенге. Основная доля возмещенных средств приходится на суммы, сокрытые от учета налогов предприятиями транспорт­ной сферы и их контрагентами, а также таможенные платежи участников внешнеэкономической деятельности. Проведение этой работы особо актуально на фоне проводимых в стране масштабных антикризисных мер.

Главная транспортная прокуратура накопила большой опыт по обеспечению законности при реализации крупных инфраструктурных проектов в транспортной отрасли в рамках ГПИИР, в том числе при строительстве железнодорожных линий Жетыген – Коргас, Узень – госграница с Туркменистаном, Жезказган – Бейнеу, Аркалык – Шубарколь, газопроводов Казахстан – Китай и Бейнеу – Шымкент, а также в космической отрасли.

К примеру, по материалам прокурорской проверки за укладку старогодних рельс на железнодорожной линии Жетыген – Коргас АО «НК «КТЖ» удержало с подрядчика свыше 2 млрд тенге, тем самым полностью возместив нанесенный ущерб.
В космической отрасли по иску транспортной прокуратуры признаны недействительными незаконные сделки на сумму 5,2 млрд бюджетных средств, заключенные в рамках реализации проекта по созданию системы телекоммуникационного и информационного обеспечения и связи космического ракетного комплекса Байтерек.

Ожидается, что реализация запланированных в рамках программы «Нұрлы жол» и Плана нации «100 конкретных шагов» инфраструктурных проектов обеспечит существенный мультипликативный эффект для экономики страны и внесет вклад в развитие евразийских транспортных коридоров, создав выгодные условия для международного транзита. Огромные финансовые вливания в транспортную сферу предполагают риски, связанные с неэффективным их использованием. Задача правоохранительных органов, поставленная Главой государства, – не допустить подобных фактов нецелевого использования бюджетных средств.

Уже на первых этапах строительства нового терминала столичного аэропорта Главной транспортной прокуратурой обращено внимание уполномоченных органов и собственника объекта на ряд нарушений, и в настоящее время принимаются меры по устранению как выявленных недостатков, так и причин, условий, им способствующих.

Приоритетное внимание уделяется соблюдению законности при реализации проектов по строительству СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», железнодорожных линий Шу – Алматы-1 и Боржакты – Ерсай, поскольку обеспечение охраняемых законом интересов общества и государства является неотъемлемым компонентом эффективной реализации проектов и получения ожидаемого результата. С этой же целью ведется постоянный мониторинг строительства паромного комплекса «Курык», предусмотренный государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол».
Главная транспортная прокуратура нацелена на успешную реализацию задач, поставленных Главой государства.

Популярное

Все
Мировой финал в Казахстане
Креативно о ценностях
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
18 медалей из Паттайи
Стеклянные стены и ракетки без струн
Лодки экстра-класса
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
В Чолпон-Ате установили памятник Мурату Ауэзову
Закон Республики Казахстан Об обращении с радиоактивными отходами
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2026 года № 89-НП
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан
Покинули Уимблдон
Стратегия атомной отрасли касается не только строительства АЭС
Искусственный интеллект меняет образование
КПЛ перешагнула экватор
Астана: характер, сила и экстрим
Дрон на службе у человека
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Конституционные основы устойчивого развития: роль науки и инноваций
Сборная Казахстана принимает участие в самой престижной Международной олимпиаде по физике
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Два золота из Праги
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Ночь – не время для детских прогулок
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Новый государственный праздник появился в Казахстане
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]