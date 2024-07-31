Мальчик разбился насмерть при падении из окна в Темиртау

Шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Темиртау, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 6-го этажа мальчик 2018 года рождения.

От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Ранее в Астане был вовремя замечен и спасен от падения четырехлетний ребенок.

По данным МЧС на 10 июля, с начала года в нашей стране из-за открытых окон погибло 7 детей. Более 90 несовершеннолетних были госпитализированы.

МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра, оборудовать окна специальными защитными устройствами. А также заблокировать оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно.