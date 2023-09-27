Мальки отправились в Есиль

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Кумаш Улан

В реку со столичной набережной выпустили 300 тыс. сеголеток карпа.

По этому случаю в районе Центрального парка, где проводилась акция, собрались представители Минэкологии, рыбной инспекции, горакимата, общест­венных организаций, представители СМИ.

В считанные минуты мальки из спецавтомашины «Живая рыба» переправились в воды Есиля. Выращены и привезены они были из Зерендинского рыбопитомника.

По информации его директора Валерия Пономаренко, предприятие выполнило свои обязательства согласно выигранному тендеру на зарыбление водоема. Рыбная молодь была выращена в открытых прудах, которыми располагает рыбоводное хозяйство.

Год назад предприятие зарыб­ляло озера на территории Акмолинской области. Тогда в них было выпущено 1 млн 500 тыс. штук сеголеток карпа.

По информации Комитета рыбного хозяйства Минэкологии, ежегодное зарыбление реки Ишим и других водоемов близ столицы проводится в целях сохранения и устойчивого использования рыбных ресурсов естественных водое­мов, а также создания рекреационных мест для жителей столицы.

В текущем году в рамках госзаказа рыбоводными предприя­тиями Казахстана выпущено в различные водоемы порядка 80 млн штук молоди ценных видов рыб. До конца октября этот показатель увеличится еще на 20 млн мальков. Они пополнят рыбные ресурсы водоемов Арало-Сырдарьинского, Балхаш-Алакольского, Зайсан-Ертисского и Есильского бассейнов.

По информации пресс-службы Комитета рыбного хозяйст­ва Минэкологии, на текущей неделе в Есиль выпущено еще 200 тыс. сеголеток карпа, выращенных в Карагандинском рыбопитомнике.

#Астана #рыба #Есиль #карп #мальки

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