"Манчестер Сити" сотворил историю в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" установил несколько уникальных достижений после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: vesti.kz

В ответном матче 1/8 финала подопечные Хосепа Гвардиолы дома обыграли датский "Копенгаген" со счетом 3:1 (первая игра в Дании завершилась с таким же счетом).

Таким образом, "Сити" стал первой командой в истории крупных европейских турниров, забившей 3+ голов в девяти домашних матчах подряд.

Кроме того, "горожане" сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов в седьмой раз подряд. Это лучшая серия в Европе на данный момент.

Также "Манчестер Сити" стал первым английским клубом, выигравшим в Лиге чемпионов 10 матчей подряд. Команда Гвардиолы выиграла все матчи в турнире, начиная с 17 мая прошлого года.

При чем в девяти из десяти игр "Сити" забил как минимум три гола. Только "Интеру" в финале удалось пропустить меньше – один гол.

Добавим, что "Манчестер Сити" стал третьей командой в истории ЛЧ, выигравшей 10 матчей подряд. До "горожан" это удавалось лишь мадридскому "Реалу" (10 побед к февралю 2015 года) и мюнхенской "Баварии" (15 игр к ноябрю 2020 года и 10 игр к ноябрю 2013 года).

На групповом этапе "Сити" выиграл все шесть матчей (18 очков) и занял первое место в квартете. Команда Гвардиолы действующий победитель ЛЧ.