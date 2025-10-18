В Мангистаускую область с ознакомительным визитом прибыли десять ведущих туроператоров Японии. Тур организован департаментом туризма региона совместно с национальной компанией «Kazakh Tourism», передает Kazpravda.kz

Фото: ЦОК Мангистауской области

Цель поездки — развитие сотрудничества и продвижение туристического потенциала Мангистау на международной арене.

Встреча с японской делегацией прошла под председательством заместителя акима области Аббата Урисбаева. Стороны обсудили перспективы совместных проектов и возможность включения Мангистау в маршруты японских туристических компаний, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Во время тура гости из Японии посетили самые живописные уголки региона — Бозжыра, Шеркала, каньон Кызылкуп и побережье Каспийского моря. Туроператоры отметили, что уникальные пейзажи Мангистау напоминают кадры фантастических фильмов и способны привлечь туристов, ищущих необычные маршруты и атмосферу «другой планеты».

Особое внимание на встрече было уделено укреплению международного партнёрства и развитию азиатского туристического рынка. Для японских путешественников Мангистау может стать новым направлением, сочетающим природную самобытность, богатое культурное наследие и возможности для экотуризма.

По итогам визита планируется разработка совместных туристических программ и маршрутов, охватывающих ключевые достопримечательности региона.