Мангистауские участники свадебного кортежа прокатились с ветерком на дверцах авто

Происшествия
Участники свадебного кортежа в Мангистауской области решили прокатиться на дверцах автомобиля во время езды на трассе, чем нарушили правила  дорожного движения. Происходящее попало на камеру видеорегистратора следовавшей позади машины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Lada.kz.

Ролик попал в Интернет.

Как пишет региональное издание, действие происходит 30 июня на автотрассе в сторону Мунайлинского района. На ролике видно, как пассажиры сидят на дверях автомашины "Chevrolet Malibu", подвергая свои жизни опасности.

Кроме того, водители – участники свадебного кортежа, состоящего из пяти машин марки "Chevrolet Malibu", игнорировали ПДД, в том числе нарушая правила обгона и маневрирования.

"Комментариев правоохранительных органов по данному факту пока не поступало. Ранее в полицейском ведомстве отмечали, что подобные нарушения водителей свадебных кортежей, несмотря на то, что праздник молодоженов может быть испорчен, будут привлекать к административной ответственности", – указывается в материале.

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