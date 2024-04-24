Подростка арестовали за изнасилование в Туркестанской области
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Дело взяло на контроль руководство областного ДП
Департамент полиции Туркестанской области сообщил о начале расследования по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе, передает Kazpravda.kz.
"Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства", - проинформировали в ДП.
Отмечается, что дело находится на контроле у руководства областного ДП.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в полиции.