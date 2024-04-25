По факту задержания пилота Air Astana в наркотическом опьянении возбудили уголовное дело
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По результатам досудебного расследования будет принято решение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции на транспорте
Напомним, в минувший вторник в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения был задержан пилот Air Astana. Сотрудника отстранили от работы. Авиаперевозчик прокомментировал инцидент.
Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, по результатам досудебного расследования будет принято решение.
Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.