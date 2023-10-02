На столах казахстанцев могут появиться отечественные манго и авокадо

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Манго и авокадо планируют выращивать в Сайраме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Глава региона Дархан Сатыбалды ознакомился с работой предприятий и производств Сайрамского района.

Здесь расположено первое в стране предприятие по производству бананов. Турецкая компания Gen group Qazaqstan построила тепличный комплекс площадью 5,3 га и посадила бананы. Культивируемый сорт банана адаптирован специально к климатическим условиям Казахстана. Первый урожай ждут через 6 месяцев.

Как проинформировали в акимате, руководитель предприятия Тимур Утешов планирует в дальнейшем выращивать такие виды фруктов, как манго, авокадо.

Стоимость проекта на 1-м этапе составляет 4 млн долларов США. Качество строительства высокое, теплицы оснащены климат-контролем и адаптивной системой питания.

"Предприятие, не имеющее аналогов в Казахстане, в ближайшее время расширит угодья на 5 га. Теплица, расположенная в Кайнарбулакском сельском округе, позволяет производить около 1 тысячи тонн бананов в год. Это обеспечивает потребность внутреннего рынка в 1%", – говорится в сообщении.

Сатыбалды также посетил самую большую лимонную теплицу в области "Шымкир-Медет" в населенном пункте Касымбек Датка. Здесь на 1 га высажено 2 тысячи саженцев лимона, урожай в год – 80 млн лимонов.

Аким отметил важность диверсификации посевов.