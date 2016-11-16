Марки с изображением казахстанских призеров Олимпиды в Рио выпустила Казпочта
АО "Казпочта" в сотрудничестве с Национальным Олимпийским Комитетом Республики Казахстан вводят в обращение почтовые марки серии "Спорт" на тему "XXXI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро", передает Kazpravda.kz.
В торжественной церемонии гашения марок приняли участие призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, представители Министерства информации и коммуникаций, НОК и филателисты.
На почтовых марках изображены золотые и серебряные призеры XXXI Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро: Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов, Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Нижат Рахимов, серебряный призер ОИ-2016 и бронзовый призер ОИ-2012 по женской борьбе Гузель Манюрова, серебряный призер Олимпиады в Рио по тяжелой атлетике Жазира Жаппаркул, серебряный призер по боксу Василий Левит, серебряный призер по дзюдо Елдос Сметов, серебряный призер ОИ-2012 и ОИ-2016 по боксу Адильбек Ниязымбетов.
"Мы благодарим АО "Казпочта" за поддержку наших спортсменов-олимпийцев. Считаю, что выпуск почтовых марок, посвященных достижениям наших атлетов, – важное событие не только для нас, но и для всех казахстанцев. Их спортивные победы в Рио-де-Жанейро являются предметом гордости наших соотечественников, а также ярким примером целеустремленности и трудолюбия", – сказал исполнительный директор Национального Олимпийского Комитета РК Серик Каскабасов.
Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска – марочный лист, который состоит из восьми марок. Размер листа 140 х 120 мм, размер марок 28 х 40 мм. Марки выйдут тиражом в 40 тысяч штук. Номинал марки – 200 тенге. Почтовые марки отпечатаны в Республиканском государственном предприятии "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан".
"Раз в четыре года казахстанцы болеют за наших атлетов на Олимпийских играх и ждут, сжимая кулаки, медалей. Все, без исключения, верят в победу спортсменов, и они не обманывают наших ожиданий. Мы с удовольствием запланировали выпуск марок с олимпийцами и отправили эскизы регулятору. Это не первый блок марок, посвященный спортсменам. Ранее мы презентовали блок марок, посвященный Геннадию Головкину", – сказал управляющий директор АО "Казпочта" Асет Турысов.
XXXI Олимпийские игры прошли с 5 июня по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Казахстанские спортсмены выиграли 17 олимпийских медалей, обеспечив Республике Казахстан 22 место.