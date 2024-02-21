Маркировать рекламный контент обязали блогеров

Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава МКИ Аида Балаева подписала приказ о введении правил маркировки онлайн-рекламы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Документ определяет порядок маркировки онлайн-рекламы. Так, маркироваться должна онлайн-реклама, размещаемая блогерами на коммерческой и (или) договорной основе, в том числе если:

1) инфлюенсер (блогер) является участником либо акционером рекламодателя или рекламораспространителя;

2) инфлюенсер (блогер) получает эксклюзивные условия использования рекламируемых товаров, работ или услуг;

3) контент содержит ссылки на товары, работы или услуги с акциями и (или) со сниженной ценой, а также ссылки на интернет-ресурсы, аккаунты рекламодателя или рекламораспространителя на онлайн-платформах.

В случае распространения и (или) размещения онлайн-рекламы в звуковой или аудиовизуальной форме маркировка осуществляется перед началом онлайн-рекламы.

В правилах приведены такие варианты маркировки, как «реклама»; «рекламный материал»; «партнерский материал»; «спонсорский материал»; «на правах рекламы»; «оплачено спонсором»; «на правах PR».

Вместе с тем, маркировке не подлежит:

1) онлайн-реклама, размещаемая на сервисе обмена мгновенными сообщениями;

2) реклама в теле-радиопрограммах или их фрагментах, размещенных на аккаунтах телерадиоканалов на онлайн-платформах;

3) социальная реклама.

Таргетированная онлайн-реклама, размещаемая на онлайн-платформах, маркируется самостоятельно в автоматическом режиме с использованием технических возможностей онлайн-платформы.

Приказ подписан 16 февраля 2024 года. 

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