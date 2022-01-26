Маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена в Казахстане

В связи со снятием чрезвычайного положения на территории Казахстана маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.
По данным МИИР, в настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам.
Пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения, отметили в министерстве.
"Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №3 от 13 января т.г.", - добавили в пресс-службе.
По данным МИИР, в настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам.
Пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения, отметили в министерстве.
"Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №3 от 13 января т.г.", - добавили в пресс-службе.