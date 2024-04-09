Маск планирует доставить людей на Луну в течение пяти лет

Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение 5 лет, а на Марс - в течение 7-9 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«Первый Starship, который приземлится на Марсе, на котором сначала не будет людей, думаю, возможно, в течение пяти лет... думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет... первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет», - сказал Маск в интервью в соцсети X.

Он также упомянул, что после возможности находиться на двух планетах люди смогут достичь и других планет, а также других систем. Маск также считает, что, если человечество будет жить на разных планетах, у него больше шансов выжить.

Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.

Маск отметил, что миссии на Марс будут проводиться примерно раз в два года. Предприниматель также подчеркнул, что большинство колонизаторов Марса, возможно, больше не вернется назад на Землю, но при этом отметил, что возможность возвращения необходимо обеспечить.

В сентябре глава SpaceX выражал надежду, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база.

Ранее, генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что автопроизводитель планирует представить беспилотный электромобиль «роботакси» 8 августа 2024 года.