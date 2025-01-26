Маск выступил по видеосвязи на предвыборном митинге АдГ

Политика
8

«Важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы», - заявил Илон Маск, обращаясь к сторонникам АдГ в Галле. Ранее он уже неоднократно выражал поддержку этой партии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Mike Segar/REUTERS

Основатель компаний Tesla и Space X, американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду президента США Дональда Трампа, в преддверии выборов в германский бундестаг в очередной раз открыто выразил поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В субботу, 25 января, он выступил по видеосвязи на предвыборном митинге партии в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт.

«Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы», - заявил предприниматель, на которого обрушился вал критики после того, как он после инаугурации Трампа 20 января вскинул руку в эйфорическом жесте, который напомнил многим нацистское приветствие.

«Германская культура имеет тысячелетнюю историю», - указал Маск, обращаясь к участникам митинга в Галле. Еще римский император Юлий Цезарь был "впечатлен" волей к борьбе у германских племен, продолжил он.

#Германия #Илон Маск #АдГ

Популярное

Все
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
6,4 млн штук молоди рыбы спасено в Атырауской области
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Глава Минздрава обсудила с верховным муфтием вопросы донорства и вакцинации
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Как поменять пищевые привычки детей?
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по настольному теннису
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Год единства и созидания
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии

Читайте также

Госсоветник встретился с руководителями фракций Мажилиса
Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку – WP

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]