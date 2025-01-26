Маск выступил по видеосвязи на предвыборном митинге АдГ

Основатель компаний Tesla и Space X, американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду президента США Дональда Трампа, в преддверии выборов в германский бундестаг в очередной раз открыто выразил поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В субботу, 25 января, он выступил по видеосвязи на предвыборном митинге партии в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт.

«Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы», - заявил предприниматель, на которого обрушился вал критики после того, как он после инаугурации Трампа 20 января вскинул руку в эйфорическом жесте, который напомнил многим нацистское приветствие.

«Германская культура имеет тысячелетнюю историю», - указал Маск, обращаясь к участникам митинга в Галле. Еще римский император Юлий Цезарь был "впечатлен" волей к борьбе у германских племен, продолжил он.