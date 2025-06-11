Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все автогазозаправочные станции в Атырауской области ждут проверки, сообщает Kazpravda.kz

- Вся работа выполняется в соответствии с требованиями закона. Акиматы городов и районов должны проверять не только газозаправочные станции, но и все автозаправочные объекты. Есть основной список мест расположения постов. Нам сейчас необходимо выявить объекты, угрожающие жизни людей, в составе комиссии осмотреть территории и внести предложения, - сказал заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

Акиматам городов и районов было поручено составить список заправочных станций, которые расположены на их территориях, проверить их местонахождение и безопасность.

Масштабная проверка началась после трагедии в городе Кульсары Жылыойского района.

30 мая 2025 года автогазозаправочная станция «Ниет» взлетела в воздух. Как рассказали в областном ДЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром. Загорелись три одноэтажных здания, сама АЗС и расположенное за ней двухэтажное здание.

Позже выяснилось, что станция не имела утвержденного проекта, а строительство и запуск объекта прошли без согласования с департаментом по чрезвычайным ситуациям, что является нарушением статьи 78 Закона РК «О гражданской защите». Кроме того, не соблюдались обязательные требования промышленной безопасности.

На месте происшествия до сих пор продолжает работу специальная комиссия. По данным ДЧС, расследование причин возгорания займет месяц с возможностью продления сроков.

По последним данным, в регионе насчитывается 125 заправок. Кроме того, 101 заправочная станция реализуют автомобильный газ, 56 из которых находятся в Атырау, остальные 45 станций – в районах.