Массовую драку студентов у Атакента прокомментировали в полиции Алматы

Массовую потасовку устроили студенты одного из вузов города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В соцсетях распространяется видео массовой драки перед Казахстанским центром делового сотрудничества «Атакент» в Алматы.

В Департаменте полиции мегаполиса рассказали, что в потасовке участвовали студенты одного из вузов Алматы, отмечавшие в близлежащем увеселительном заведении посвящение.

Благо, обошлось без жертв и пострадавших.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Хулиганство». Каждый из участников потасовки будет установлен и привлечен к ответственности, согласно действующему законодательству. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка», – резюмировал начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.