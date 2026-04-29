Супругов осудили за дропперство в ЗКО

В общей сложности злоумышленники выманили у доверчивых граждан почти полтора млн тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Теректинском районном суде супругов осудили за дропперство. Они участвовали в незаконных схемах по переводу и обналичиванию денег путём предоставления своих банковских реквизитов третьим лицам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил 1 млн 460 тыс. тенге.

Приговор вступил в законную силу.

В надзорном органе напомнили, что дропперство является уголовно наказуемым деянием, за участие в котором предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы с конфискацией имущества.

В этой связи прокуратура призывает граждан соблюдать бдительность и не передавать банковские данные третьим лицам.