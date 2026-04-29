Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане

Закон и Порядок,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

В столице обсудили новые методы борьбы с наркобизнесом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации нарратива «Закон и порядок» в Астане под председательством заместителя акима города Ерика Мейрхана состоялось заседание межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В ходе встречи были подведены результаты работы межведомственного штаба за первый квартал текущего года, а также озвучены задачи на предстоящий период с усилением исполнительской дисциплины.

Как было отмечено, в современных условиях 90% сбыта наркотических веществ осуществляется бесконтактным способом, поэтому меняются подходы в противодействии наркопреступности с акцентом на выявление и пресечение каналов онлайн-сбыта.

«На блокировку направлено 562 наркосайта, особенно популярных у молодежи, заблокировано 378 карт с подозрительными операциями. Выявлено 369 наркоправонарушений, в том числе 125 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 45 кг 521 гр различных наркотических веществ, в том числе 15 кг «синтетики». Возбуждено 4 уголовных дела за рекламу наркотиков, закрашено свыше 75 наркограффити. 20 уголовных дел возбуждено по использованию «веселящего газа» (статья 301 УК РК), из незаконного оборота изъято свыше 70 баллонов», — проинформировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Максат Абикен.

Своим мнением по этому поводу поделился заместитель акима Астаны Ерик Мейрхан.

«Необходимо усиление информационно-профилактической работы, в первую очередь среди молодежи, тем более что приближается каникулярный период. Этим летом в столице пройдет много массовых мероприятий – спортивных, киберспортивных, в рамках которых можно организовать масштабные антинаркотические акции с охватом большого количества молодых людей», — указал спикер.

Также он отметил необходимость развития IT-технологий для борьбы с наркобизнесом, в том числе для обнаружения на улицах города закладчиков и рисовальщиков наркографффити.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы вовлечения учащихся школ и студентов в трудовую и общественную деятельность, проблемы обеспечения системного тестирования водителей общественного транспорта столицы на употребление наркотиков.

#Астана #блокировка #наркосайты

