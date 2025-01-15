Массовый замор рыбы обнаружили на водоканале Баксай

Фото: пресс-служба МСХ РК

Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства выявили скопление молоди рыбы на водоканале Баксай Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

На место выехала группа, в состав которой вошли сотрудники инспекции, департамента экологии, управления природных ресурсов и природопользования, работники Научно-производственного центра рыбного хозяйства и ветеринарной службы.

В результате принятых мер спасено порядка 180 тысяч штук молоди рыб. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, рыб.

Предварительная причина возникновения угрозы замора молоди рыб – низкий уровень растворенного в воде кислорода из-за обледенения водоканала.

В установленном порядке ведется работа по сбору и утилизации молоди снулой рыбы. Ситуация взята на особый контроль, добавили в Минсельхозе.