Маулен Ашимбаев посетил постановку театра неслышащих танцоров SENSITIVE

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Постановка в исполнении неслышащих артистов погружает зрителей в атмосферу сказки и предлагает по-новому взглянуть на философию жизни и взаимоотношение людей.

На показе спектакля побывала также и группа сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым. Во время общения с артистами председатель палаты отметил высокую роль искусства в социализации и реабилитации людей с инвалидностью. Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что в стране на самом высоком уровне уделяется приоритетное внимание поддержке данной категории граждан и в этом направлении ведется комплексная и системная работа.

Спикер Сената также поблагодарил коллектив ансамбля бального танца «SENSITIVE» и его художественного руководителя Ольгу Ростовщикову, которые своим примером вдохновляют миллионы граждан страны, помогают раскрыть потенциал талантливых ребят и мотивируют их на новые достижения.

Отметим, что театр, созданный в городе Петропавловске на базе школы интерната для детей с нарушениями слуха, сегодня является узнаваемым уже на мировом уровне. За почти 18 лет существования театра, его артисты стали лауреатами множества международных конкурсов и фестивалей.