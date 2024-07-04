Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги

Парламент
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Айман Аманжолова
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В Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули. В мероприятии приняли участие спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: пресс-служба Сената РК

Маулен Ашимбаев подчеркнул глубокие исторические корни дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Туркменистаном. Он отметил, что эффективное межгосударственное взаимодействие сегодня является результатом усилий руководства обеих стран, в частности, президентов Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова, а также активного участия председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

«Открытие памятника Махтумкули Фраги в столице Казахстана – это символ нерушимых духовных уз, соединяющих наши народы. Символично, что в Ашхабаде также будет установлен памятник великому казахскому мыслителю и поэту Абаю», – подчеркнул спикер Сената.

Маулен Ашимбаев отметил общность философии Абая и Махтумкули, силу их поэтического дара, глубину мысли и гуманистическую проблематику. Он выразил уверенность, что творческое наследие Махтумкули, вобравшее в себя мудрость и самобытность туркменского народа, является достоянием всего человечества. Также, он выразил надежду, что открытие памятника Махтумкули Фраги станет мощным стимулом для дальнейшего сближения народов Казахстана и Туркменистана.

«Удивительный мир творений философа поражает созидательной энергией духа и мысли, которые уже 300 лет живут в сердцах туркменского народа. Творческое наследие поэта, вобравшее в себя мудрость и самобытную ментальность народа, вошло в золотой фонд человечества и является достоянием народов Центральной Азии», – сказал председатель палаты Казахстана.

В ходе церемонии открытия памятника было отмечено, что ранее в рамках празднования 300-летия со дня рождения поэта в Казахстане прошли научные конференции, а министерство культуры Казахстана выступило с инициативой основать международную премию имени Махтумкули. Открытие памятника в Астане прошло в рамках Дней культуры Туркменистана в Казахстане и Дней культуры Казахстана в Туркменистане. Эти шаги направлены на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и служат достойным продолжением духовного сближения, доверия и взаимопонимания народов двух стран.

Отметим, что 2024 год объявлен годом Махтумкули Фраги в тюркском мире, а его юбилей включен в перечень знаменательных дат ЮНЕСКО.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #Туркменистан #МахтумкулиФраги

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