Маулен Ашимбаев: «Необходимо шире использовать потенциал парламентской дипломатии»

Об этом заявил председатель Сената на заседании палаты в ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и Узбекистаном в области экологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маулен Ашимбаев обратил внимание на то, что вопросы охраны окружающей среды и экологии вызывают обеспокоенность во всем мире и являются одной из самых актуальных проблем для стран Центральной Азии, подчеркнув важную роль парламентской дипломатии в этом направлении.

«Сегодня мир сталкивается с глобальным потеплением. Этот процесс ощутимо проявляется и в нашем регионе. Засухи, наводнения, проблема Арала – это очевидные последствия. Таяние ледников также вызывает тревогу, поскольку это напрямую влияет на уменьшение водного стока таких крупных рек, как Сырдарья и Амударья. Страны региона стремятся придерживаться единой политики и работать сообща в этом вопросе. В данном контексте следует шире использовать потенциал парламентской дипломатии», - отметил спикер палаты.

Кроме того, Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время эффективно функционирует межпарламентская комиссия между Казахстаном и Узбекистаном. В рамках работы этой комиссии сенаторы уже посещали Арал, встретились с узбекскими коллегами и обсудили ряд вопросов, направленных на решение проблем и укрепление сотрудничества в данной области между двумя странами. Также председатель Сената упомянул, что у стран региона есть общие позиции по вопросам экологии в рамках международных организаций, подчеркнув, что такое совместное сотрудничество приносит значительные результаты.

«Необходимо учитывать потенциал парламентской дипломатии в рамках международных соглашений и союзных договоров. В Центральной Азии роль парламентов становится все более значимой. Сенаторы Казахстана и Узбекистана активно взаимодействуют с регионами, а проблема Арала напрямую связана с регионами. Поэтому важно полноценно использовать возможности межпарламентской комиссии и депутатов в этом направлении. Мы надеемся, что это окажет положительное влияние на решение проблем в Центральной Азии и приграничных регионов», - добавил Маулен Ашимбаев.

Напомним, что сегодня на заседании палаты сенаторы рассмотрели и одобрили закон «Оратификации соглашения между правительством республики Казахстан и правительством республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды».