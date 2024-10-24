Маулен Ашимбаев: «Необходимо шире использовать потенциал парламентской дипломатии»

Международное сотрудничество , Сенат
90
Венера Баталова
корреспондент

Об этом заявил председатель Сената на заседании палаты в ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и Узбекистаном в области экологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маулен Ашимбаев обратил внимание на то, что вопросы охраны окружающей среды и экологии вызывают обеспокоенность во всем мире и являются одной из самых актуальных проблем для стран Центральной Азии, подчеркнув важную роль парламентской дипломатии в этом направлении.

«Сегодня мир сталкивается с глобальным потеплением. Этот процесс ощутимо проявляется и в нашем регионе. Засухи, наводнения, проблема Арала – это очевидные последствия. Таяние ледников также вызывает тревогу, поскольку это напрямую влияет на уменьшение водного стока таких крупных рек, как Сырдарья и Амударья. Страны региона стремятся придерживаться единой политики и работать сообща в этом вопросе. В данном контексте следует шире использовать потенциал парламентской дипломатии», - отметил спикер палаты.

Кроме того, Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время эффективно функционирует межпарламентская комиссия между Казахстаном и Узбекистаном. В рамках работы этой комиссии сенаторы уже посещали Арал, встретились с узбекскими коллегами и обсудили ряд вопросов, направленных на решение проблем и укрепление сотрудничества в данной области между двумя странами. Также председатель Сената упомянул, что у стран региона есть общие позиции по вопросам экологии в рамках международных организаций, подчеркнув, что такое совместное сотрудничество приносит значительные результаты.

«Необходимо учитывать потенциал парламентской дипломатии в рамках международных соглашений и союзных договоров. В Центральной Азии роль парламентов становится все более значимой.  Сенаторы Казахстана и Узбекистана активно взаимодействуют с регионами, а проблема Арала напрямую связана с регионами. Поэтому важно полноценно использовать возможности межпарламентской комиссии и депутатов в этом направлении. Мы надеемся, что это окажет положительное влияние на решение проблем в Центральной Азии и приграничных регионов», - добавил Маулен Ашимбаев.

Напомним, что сегодня на заседании палаты сенаторы рассмотрели и одобрили закон «Оратификации соглашения между правительством республики Казахстан и правительством республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды».

#Сенат #экология #охрана окружающей среды

Популярное

Все
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Петардой взорвали щенка
На 28 млн тенге нагрели мошенники потенциального инвестора
Около тысячи национальных флагов украсят Алматы в праздничные дни
Как выживают библиотеки?
День библиотекаря отмечают в Казахстане
Забег на гору – добрая традиция
В Кокшетау проходит выставка работ Бектаса Каримулы «Жауырындағы сырлы өнер»
Спасибо, что вы есть!
Библиотеки Алматы – лучшие в Казахстане
В Шымкенте началось строительство экопарка
Аким Мангистау предложил создать специальную зону беспошлинной торговли
В Алматы проходят матчи Лиги чемпионов УЕФА
Новоселье всегда праздник
Погожий день порядком славен
Новый рубеж в исследовании регуляции активности генов
В преддверии праздника госнаградами и знаками отличия награждены члены и актив АНК
Большие дела добрых сердец
Четыре дома культуры в одном городе
Долгожданный детский сад
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Реконструкция близится к завершению
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
В Кыргызстане пропали шесть человек после схода лавины
В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ
Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго
Запущен новый завод
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Председатель Сената: В документах на казахском языке не дол…
Сенатор Айткенов: Из 4 млн тонн коммунальных отходов у нас …
Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в области охраны …
Токаев в Казани побеседовал с президентами нескольких стран

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]