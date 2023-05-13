Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики

Образовательный курс Школы аналитики стал доступен всем пользователям Сети, передает Кazpravda.kz со ссылкой на страницу facebook председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.

Фото: Kazpravda.kz

Образовательный курс лекций, тренингов и практических занятий, которые проводили известные казахстанские и зарубежные аналитики и эксперты стал доступен широкой аудитории.

На YouTube-канале "Школы Аналитики" начали публикацию всех видеолекций второго потока.

"За период обучения был накоплен значительный объем качественного контента, которым мы хотели поделиться с широкой аудиторией. В данный момент на канале размещено мое выступление, лекция экономиста и общественного деятеля Жаксыбека Кулекеева, политолога Екатерины Шульман. В ближайшее время будут размещены лекции других экспертов, участвовавших в проекте. Надеюсь, что материалы Школы будут полезными как для начинающих специалистов, так и для опытных коллег, кто профессионально занимается аналитическими исследованиями", - сообщил Маулен Ашимбаев.

Отметим, что в начале этого года было проведено обучение в рамках второго потока «Школы аналитики». Это – общественный проект, инициированный Клубом молодых экспертов при Сенате.

На протяжении восьми недель молодые специалисты проходили специальную обучающую программу по совершенствованию аналитических навыков и осваивали методики и технологии подготовки аналитических материалов.