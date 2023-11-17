Маулен Ашимбаев принял участие в казахско-кыргызском форуме молодежи

Парламент
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В рамках визита в Кыргызстан члены делегации Сената Парламента Казахстана под руководством Маулена Ашимбаева приняли участие в открытии казахско-кыргызского форума молодежи.

Фото: Н.Байбулин

Выступая перед участниками форума, спикер Сената обозначил исторические аспекты дружественных отношений двух стран, особое внимание уделив важности сохранения связи времен и преемственности поколений.

«Казахи и кыргызы – связаны общей исторической судьбой. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев не раз подчеркивал, что Кыргызстан - это не только союзное, но и братское государство для нашей страны. О единой истории, культуре и ценностях в сентябрьском интервью газете «Қазақ әдебиеті» писал и глава Кыргызстана страны Садыр Нургожаевич Жапаров. В целом, отношения лидеров двух стран, основанные на братстве и доверии, дают большой импульс для укрепления сотрудничества во всех областях. Наша общая задача - укреплять дружбу нового поколения, нашей молодежи», ­­- подчеркнул Маулен Ашимбаев в ходе выступления.

В условиях современной геополитической нестабильности, по мнению спикера Сената, важно уметь объединяться и совместно противостоять общим вызовам. Для этого нужно знать общую многовековую историю и извлекать из нее уроки.

«В нашей истории много ярких примеров, которые свидетельствуют о личностных и духовно-культурных связях двух народов. Шокан Уалиханов впервые записал знаменитый кыргызский эпос «Манас», который получил широкое признание. Много известно о дружбе Джамбула и Токтагула, Кенена и Османкула, Суюнбая и Арыстанбека. Нельзя не сказать о дружбе деятелей Алаш и ярких представителях кыргызского народа Ишангали Арабаева, Касыма Тыныстанова, которые боролись за независимость и будущее своей страны. Примером братских отношений служат взаимоотношения Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова. То есть, братские взаимоотношения наших народов имеют глубокие корни. Священный долг современных молодых людей – продолжить эту связь и в будущем», - напутствовал молодых людей спикер Сената.

Отметим, что казахско-кыргызский форум молодежи организован для объединения молодых людей двух стран и обмена идеями, поддержки и признания достижений молодых граждан в различных сферах, а также выявления и решения актуальных проблем, с которыми они сталкиваются. В форуме приняли участие около 100 молодых людей, в числе которых общественные деятели, госслужащие, эксперты, представители молодежных и студенческих организаций Казахстана и Кыргызстана.

Важным событием второго дня визита делегации казахстанских парламентариев в Кыргызстан стало участие делегации в работе 56-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Со своими коллегами – парламентариями стран СНГ, члены казахстанской делегации обсудили актуальные вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, развития языков стран Содружества, а также рассмотрели ряд важных модельных законов. Направленные на дальнейшее укрепление правовой базы сотрудничества Парламентов стран-участниц МПА СНГ, они касаются сфер страхования, здравоохранения, органического производства, обеспечения безопасности в различных секторах.

Кроме того, казахстанские парламентарии приняли участие в работе международной конференции, посвящённой 95-летию Чингиза Айтматова. Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев назвал творчество великого писателя «золотым мостом» двух народов. Он также отметил, что Мастер по праву занимает почетное место в истории мировой литературы как символ гуманизма, человеческой морали и нравственности. Его произведения раскрывают человека, его достоинства, его стремление к счастью, свободе и справедливости.

«Чингиз Айтматов является писателем мирового масштаба и феноменом мировой литературы. Его произведения представляют собой манифестацию гуманизма, человеческих ценностей и нравственности. Фундаментальные вопросы, которые поднимались Чингизом Торекуловичем, и сегодня не теряют своей актуальности. Особенно в условиях девальвации моральных ценностей, популизма, всевозможных фейков и постправды», - подчеркнул спикер Сената.

Перспективы углубления межпарламентских взаимоотношений Маулен Ашимбаев также обсудил в ходе двусторонних встреч с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым и с Председателем Маджлисимилли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Кроме того, парламентарии рассмотрели и вопросы расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной, торгово-экономической и инвестиционной сферах. В свою очередь, парламентарии отметили эффективность социально-экономических и политических трансформаций, инициированных президентом Казахстана и подчеркнули значимость поступательного развития отношений между государствами. Они также поблагодарили Маулена Ашимбаева за совместную работу по выстраиванию межпарламентского сотрудничества и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия по всем направлениям.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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