Маулен Ашимбаев принял участие в конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана

Парламент
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Делегация Парламента РК во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым приняла участие в международной конференции, посвящённой 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана.

Фото: Н.Байбулин

В ходе своего выступления перед Главами Палат и депутатами Парламентов стран СНГ, участвующими в конференции, Маулен Ашимбаев поздравил коллег с этим значимым юбилеем. спикер Сената подчеркнул, что в современных условиях Жогорку Кенеш играет важную роль, по праву являясь общенациональной площадкой, где обсуждаются ключевые вопросы развития страны и принимаются важнейшие решения. Маулен Ашимбаев отметил и давние традиции парламентаризма, сформировавшиеся в нашем регионе. Их основой выступает древний институт курултая и народных собраний. Именно эти традиции сыграли ключевую роль в формировании основ степной демократии. В этой связи, спикер Сената подчеркнул и особое значение института парламентаризма для поступательного развития наших стран уже после обретения Независимости.

«Наши государства прошли непростой путь по построению сбалансированной политической системы, поиску собственной модели развития. Сейчас можно уверенно констатировать, что институт парламентаризма в странах СНГ состоялся. Сегодня этот институт отвечает интересам наших государств и обществ. При этом парламенты постоянно развиваются и совершенствуют свою деятельность в соответствии с требованиями времени», - сказал Маулен Ашимбаев.

Отметил спикер Сената и высокий уровень взаимодействия между Парламентами стран региона, обозначив потенциал дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества.

«Особо следует подчеркнуть достигнутый на сегодня уровень взаимодействия между парламентами стран Содружества Независимых Государств. В его основе лежит многовековая историческая связь наших народов, а также уровень взаимного доверия. Деятельность наших высших представительных органов направлена на укрепление отношений и повышение благосостояния наших народов. Законодательные органы также вносят большой вклад в  сотрудничество наших стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, экологии и других направлениях. Важно и дальше активно развивать межпарламентское взаимодействие и диалог», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В этот же день Маулен Ашимбаев принял участие в работе заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. Главы делегаций стран-участниц МПА СНГ обсудили ход подготовки к предстоящему 56-му пленарному заседанию Ассамблеи.

Отметим, что на нём парламентарии планируют обсудить широкий круг актуальных вопросов дальнейшего развития и укрепления межпарламентского сотрудничества. В частности, запланировано рассмотрение модельных актов в сфере совершенствования правового регулирования контртеррористической и антиэкстремистской деятельности, экономической безопасности, защиты интеллектуальной собственности и ряда других важных тем.

Актуальные вопросы углубления взаимодействия на парламентском треке, наращивания культурных и гуманитарных связей, а также приграничного сотрудничества, обсудил Маулен Ашимбаев и с Председателем Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

Также Маулен Ашимбаев провёл двустороннюю встречу с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Собеседники обозначили перспективные направления совместной работы в соответствии с Дорожной картой по развитию межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федерального Собрания России.

Отметим, что в ходе двухдневного визита в Кыргызстан члены казахстанской делегации планируют принять участие в Казахско-кыргызском форуме молодежи, в работе 56-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также на конференции посвященной 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

#казахстан #Сенат #Кыргызстан #Ашимбаев

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