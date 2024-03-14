Маулен Ашимбаев: Важно создать систему независимой оценки медуслуг

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В прошлом году эта цифра составила 2,6 триллиона тенге. Тем не менее, качество услуг все еще вызывает вопросы, как и система обязательного медицинского страхования. Такое мнение высказал спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения закона по вопросам здравоохранения на заседании палаты.

– В целом, вопросы по системе здравоохранения есть серьезные. Хотя по прошлому году, если суммарно все посчитать, то выделено на эту отрасль 2,6 триллиона тенге. Это огромные деньги. Качество же услуг не всегда на высоком уровне. В прошлом году Бюро национальной статистики провело социальный опрос. Согласно их исследованию, 56% опрошенных граждан выразили неудовлетворенность услугами центров скорой медицинской помощи. Примерно схожая ситуация и в целом по получению услуг. При этом, гражданами отмечаются такие проблемы, как отсутствие квалифицированных специалистов, большие очереди, слишком дорогие лекарства и высокая стоимость услуг, – отметил спикер Сената.

Аналогичные вопросы по качеству предоставляемых услуг поднимаются гражданами и в отношении системы обязательного медицинского страхования. Поэтому, как считает Маулен Ашимбаев, при переходе на новую систему страхования профессиональной деятельности медицинских работников, крайне важно создать систему независимой оценки их деятельности.

Он также подчеркнул, что на данном этапе задача депутатов и госорганов – вести мониторинг эффективности нормы. В случае необходимости, сенаторы готовы предпринимать новые шаги.

– Мы должны соблюдать баланс между интересами медицинских работников и пациентов. Нужно посмотреть дальнейшее правоприменение этой нормы, как будет работать. Возможно, эти комиссии нужно отделить от этих медицинских учреждений. Возможно, они должны быть при департаментах здравоохранения, других структурах. Вся система страхования заработает, в случае если будет налажена независимая оценка жалоб пациентов на получение некачественных услуг. Наш соответствующий Комитет этим вопросом займется (прим. – мониторингом процедуры правоприменения). Мы должны посмотреть и, может быть, через какое-то время вернуться к этой норме – резюмировал спикер Сената.

Отметим, сегодня на заседании Сената депутатами в двух чтениях был рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Ключевые задачи документа – обеспечение граждан качественной и доступной медицинской помощью, реализация гарантированных государством прав пациентов, повышение статуса и престижа профессии медработника.