Маулен Ашимбаев: Защита прав человека находится в фокусе внимания Сената

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Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, президентом страны Касым-Жомартом Токаевым уделяется приоритетное внимание вопросам совершенствования механизмов, касающихся защиты прав человека и в целом законодательства в этой сфере. В апреле прошлого года глава государства внес изменения в Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». В центре внимания – ликвидация дискриминации в отношении женщин, учет интересов лиц с инвалидностью, исполнение наказаний и предупреждение пыток, а также жестокого обращения в области уголовного правосудия.

Председатель палаты также отметил, парламентом ведется системная работа по усилению действующих правозащитных механизмов. За последние годы принят ряд законов, в том числе регулирующих деятельность правоохранительных органов и судебной системы и нацеленных на гуманизацию уголовного процесса.

«Сфера защиты прав человека находится в фокусе внимания Сената. В результате конституционной реформы национальная система защиты прав и свобод граждан вышла на новый уровень. Следующим важным шагом стало подписание в этом году главой государства Указа и утверждение плана действий в области прав человека и верховенства закона по 9 ключевым направлениям. В дальнейшем парламентом будут приняты законы, направленные на усиление статуса региональных Уполномоченных по правам ребенка, ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, а также повышение законодательных требований в области безопасного труда», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Спикер Сената подчеркнул важность обсуждения на этом заседании перспектив дальнейшего развития системы защиты прав человека и верховенства закона, учитывая большой профессиональный и жизненный опыт в этой сфере членов Совета сенаторов.

С докладами в ходе заседания также выступили члены Совета сенаторов – председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты Нурлан Бекназаров, заслуженный деятель Казахстана, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов, член Национального Курултая, председатель РО «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай, государственный деятель Сергей Громов, президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова и другие.