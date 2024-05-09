Маулен Ашимбаев возложил цветы к памятнику Алии Молдагуловой

Фото: Сенат РК / Н. Байбулин

Участие в церемонии возложения также приняли ветераны труда и силовых ведомств, военнослужащие и депутаты Сената.

«Алия Молдагулова является примером для молодежи. Во время совершения подвига ей было всего двадцать лет. Сегодня важно сделать все, чтобы никогда не было войн на нашей земле, чтобы сохранить мир и согласие. На это мы все должны работать. По поручению президента страны сегодня повсеместно проходят мероприятия в честь Дня Победы. В целом, во время войны один миллион двести тысяч казахстанцев были призваны на фронт. Половина из них не вернулась домой. Более семисот тысяч казахстанцев работали день и ночь на трудовом фронте. Все это - огромный вклад в Победу. Поэтому мы всегда должны помнить этот подвиг и тех людей, которые отдали свою жизнь за Родину», - отметил Маулен Ашимбаев в ходе беседы с участниками церемонии возложения.

В этот же день спикер Сената вместе с группой депутатов поздравил с Днем Победы ветерана войны Рзагула Байкешева. Аксакал родился в 1923 году, воевал в Калининской области, в городах Рыжов и Великий Луг. Он принимал участие в боях при освобождении Польши, Румынии и Венгрии в звании ефрейтора. Награжден орденом Отечественной войны, медалью маршала Г.К. Жукова и множественными юбилейными медалями.

Поздравляя фронтовика, Маулен Ашимбаев отметил, что День Победы - это, прежде всего, дань уважения и благодарности тем, кто пережил тяготы и лишения тех лет и ценой своей жизни сохранил для потомков мирное небо над головой. Спикер Сената поблагодарил ветерана за проявленные мужество, отвагу и пожелал аксакалу крепкого здоровья.