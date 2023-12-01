Маулен Ашимбаев встретился с послом Швейцарии в Казахстане

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Казахстане Салманом Балом. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Фото: А.Байбулин

Спикер Сената поздравил Салмана Бала с началом миссии в Казахстане и отметил, что Швейцарская Конфедерация является одним из важных политических и экономических партнеров Казахстана в Европе. В этой связи он подчеркнул необходимость активизации межпарламентских отношений двух стран в рамках деятельности международных организаций.

«Парламент Казахстана заинтересован в развитии межпарламентского сотрудничества с Швейцарией, которое является важной частью двусторонних связей. В обеих палатах нашего Парламента действуют группы дружбы с Парламентом Швейцарии. Следует активно использовать их потенциал. В этой связи мы можем обмениваться визитами делегаций парламентариев, развивать сотрудничество с депутатами Швейцарии в рамках международных организаций, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Межпарламентский союз», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи председатель Сената также отметил, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстаном и Швейцарией успешно реализованы совместные проекты и программы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание собеседника на результатах масштабной программы политической модернизации, реализуемой в стране по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, спикер Сената отметил важность развития духовной дипломатии и выразил признательность Швейцарии за активную поддержку и значительный вклад в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие духовные лидеры и главы международных религиозных организаций.

В свою очередь Посол, высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Швейцарией.