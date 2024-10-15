Майра Мухамедкызы: 30 лет служения опере

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Илья Пащенко

Грандиозным концертом отметила свой творческий юбилей оперная дива.

Фото пресс-службы театра «Астана Опера»

В программу вечера вошли произведения классиков музыкального искусства: Рихарда Штрауса, Ференца Листа, Петра Чайковского, а также сочинения отечест­венных авторов, придавших концерту особый национальный колорит. Они прозвучали в сопровождении симфонического оркестра и хора театра «Астана Опера» под управлением дирижеров Абзала Мухитдина и Мади Омирзака. Этот концерт стал своеобразным творческим отчетом певицы за десятилетия, отданные сцене.

Почетные гости мероприятия, среди которых была министр культуры и информации Аида Балаева, высоко оценили номер O lieb, so lang du lieben kannst, представленный Майрой Мухамедкызы совместно с ее близким другом – американским пианис­том Темиржаном Ержановым. Бурных аплодисментов удостои­лась исполненная симфоническим оркестром и хором композиция O Fortuna из сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа Carmina Burana, в основу которой легли стихотворения из одноименного сборника поэзии вагантов – средневековых бродячих стихотворцев. Блистательно исполненные арии из опер Жоржа Бизе, Шарля Гуно и Джузеппе Верди раскрыли слушателям яркий талант, артистизм и глубину творческого самовыражения Майры Мухамедкызы.

– Этот концерт олицетворяет всю мою жизнь. Тридцать лет на сцене – это нелегко. Спасибо всем, кто пришел меня поддержать. Мы устроили настоящий праздник. Спасибо Министерству культуры и информации, театру «Астана Опера», – говорила Майра Мухамедкызы. – Для меня этот концерт стал не только творческим вызовом, но и возможностью пересмотреть свой путь, вспомнить все значимые моменты и людей, которые оказали влияние на мое развитие.

Также на сцене выступили детский хор театра «Астана Опера», ведущие солисты балета «Астана Опера» Анель Рустемова, Олжас Тарланов, Диас Курмангазы, известные казахстанские музыканты Ораз Мухамедьяр, Жумабек Кантарбаев, Айбек Канатбек и Рамина Сатыбалды. Завершился творческий вечер сценой тоя из оперы «Домалак-ана», созданной известным отечественным композитором и аранжировщиком Таскыном Жармухаметом.

По словам организаторов, творческий путь Майры Мухамедкызы – это не просто 30 лет на сцене, это 30 лет преданности искусству. Необыкновенное мас­терство, харизма и верность своему делу снискали ей любовь и признание не только отечественных, но и зарубежных слушателей.

#концерт #юбилей #Майра Мухамедкызы

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