Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Анар Жаилгановой

"Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК пунктами 2,3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года о Парламенте РК и о статусе депутатов, на основании Указа Президента РК от 14 июня 2019 года о назначении Анар Жаилгановой председателем Агентства РК по делам государственной службы, вносит представление о решении вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Жаилгановой Анар Нуралыкызы", – сказал член ЦИК РК Бахыт Мельдешов на пленарном заседании Мажилиса.
Депутаты проголосовали за соответствующее постановление. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин поблагодарил Жаилганову за продуктивную работу в качестве депутата.
Ранее сообщалось, что Анар Жаилганова назначена председателем Агентства РК по делам государственной службы.