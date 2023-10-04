Мажилисмен обвинил топ-менеджмент "Самрук-Казына" в ненасытности

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам депутата, сотрудники фонда неустанно трудятся над повышением собственного благосостояния, а не населения.

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров обвинил топ-менеджмент ФНБ "Самрук-Казына" в присуждении себе неправомерно высоких бонусов и премий. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сотрудники Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" неустанно трудятся над повышением собственного благосостояния, а не населения! Так, руководство дочерней компании "Самрук-Казына" - "Самрук-Казына Бизнес Сервис" - получило бонус в два раза больше, чем прибыль предприятия! Руководитель предприятия за год выписал себе 74,9 млн тенге, руководство - 274 млн тенге», - констатировал депутат.

Аналогично, по информации мажилисмена, поступило руководство компании «КАЗ КЛОУД», являющейся дочерним предприятием компании «Самрук-Казына Бизнес Сервис».

«Менеджмент компании «КАЗ КЛОУД» получил в качестве премии 336 млн тенге за год! Члены правления «Казахтелекома» получили в общей сложности 422 млн тенге премий - по 105 млн тенге на каждого члена! Что это за щедрость к самим себе, в то время как простые люди пытаются заработать на кусок хлеба!" – возмутился Саиров.

Депутат отметил, что создается впечатление, что дочерние предприятия Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» работают только на свои бонусы и вознаграждения.

В этой связи депутат требует проверить финансовую деятельность фонда, а также законность начисления топ-менеджменту бонусов и премий.

#мажилис #депутат #Самрук-Казына #премии #критика #ФНБ #Ерлан Саиров

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