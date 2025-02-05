Мажилисмен предложил напечатать денег для аграриев

Об увеличении эмиссии денежной массы для обеспечения аграриям условий для нормальной работы говорил на заседании депутат Мажилиса Серик Егизбаев, передает Kazpravda.kz

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Депутатский запрос от фракции «Ауыл» партиясы» и Комитета по аграрным вопросам адресован премьеру и главе Нацбанка.

На юге страны начинаются весенне-полевые работы, остальные регионы тоже готовятся к ним, но по итогам 2024 года до сих пор остаются не выплаченными субсидии на сумму 296 млрд тенге и долги перед фермерами продолжают расти.

Кроме этого, на 2025 год уже имеется дополнительная потребность на сумму 110 млрд тенге.

«Хроническая нехватка средств для выполнения обязательств государства перед фермерами превратилась в системную проблему. Фермеры ожидают исполнения своих заявок до 2 лет. Из-за задержек выплат от государства фермерам приходится покрывать расходы за счет дорогих кредитов банков второго уровня, что ухудшает их финансовое положение. В целом, за последние полгода вопросы совершенствования системы финансирования АПК, в том числе задолженности по субсидиям, рассматривались Комитетом по аграрным вопросам 6 раз! По итогам каждого заседания мы направляли в правительство выработанные рекомендации и предложения, но к сожалению, ситуация не улучшается», - высказался депутат.

Он напомнил, что глава государства в ноябре 2024 года на Форуме работников сельского хозяйства поручил правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, которых будет достаточно для удержания цен на рынке.

«Однако исполнение этого важного для фермеров поручения затянулось непростительно долго. 20 января т.г. на запрос фракции «Ауыл» партиясы» нас проинформировали, что проект решения правительства о выделении закупе зерна находится только на стадии разработки ФЭО! Пошел уже третий месяц, а смелых, неординарных и выверенных решений, как того требует президент от правительства, мы не видим», - возмутился мажилисмен.

Он заявил, что на все запросы всегда приходит один и тот же ответ - «нет денег!»

«На предложения увеличить эмиссию денежной массы апеллируют рисками инфляции. Но любой студент экономического факультета знает, что инфляция - это денежная масса, не обеспеченная товарами, а наши аграрии выставили на рынок более 26 млн тонн только зерновых! Про другие виды продукции, также обеспечивающие продовольственную безопасность страны, мы уже и не говорим. На расширенном заседании правительства президент дал высокую оценку работе сельчан, особо отметив, что по итогам прошлого года сельское хозяйство лидирует по темпам роста среди других отраслей экономики», - напомнил он.

При этом, по условиям ЕАЭС, идет поддержка аграрной отрасли не более 5% от стоимости валовой продукции отрасли из 8,5% согласованных. В Беларуси господдержка в 2 раза выше, чем в Казахстане, в РФ имеет место дополнительное субсидирование на региональном уровне, кроме того, Россия активно применяет транспортные субсидии для экспортеров сельхозпродукции.

«На наш взгляд, правительство более активно, чем аграриев, поддерживает некоторые секторы экономики, которые образно говоря, делают деньги из воздуха, не производя материальных ценностей ни на одну тенге, но при этом зарабатывая триллионы. В этой ситуации предлагаем правительству и Нацбанку принять смелое и неординарное решение об увеличении эмиссии денежной массы или попросту говоря включить печатный станок хотя бы на объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства и обеспечить аграриям условия для нормальной работы», - предложил депутат.

По его мнению, на фоне перехода правительства от политики субсидирования фермеров к политике доступного кредитования такой подход поможет аграриям более безболезненно адаптироваться к новым экономическим условиям.