Мажилисмен просит госаудит опубликовать результаты проверок за последние годы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По его словам, в результате народного референдума, важных конституционных реформ 2022 года в соответствии со статьей 56 Конституции Казахстана к исключительному ведению Мажилиса отнесено – публичное, открытое заслушивание два раза в год отчета председателя ВАП.

Расширены полномочия Палаты по проведению высшего государственного аудита, финансового контроля, проверки эффективности использования государственных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, проверки местных бюджетов.

Бюджет в соответствии с Конституцией Казахстана формируется, обсуждается и принимается открыто. Законы требуют прозрачности проверки всех финансовых средств.

Депутат отметил, что со стороны общества вызывает вопросы несвоевременное информирование о принятых важных аудиторских заключений.

«Например, на сайте ВАП до сих пор нет результатов проверок, проведенных с 2022 года. Последнее аудиторское заключение датируется 11 августом 2022 года. Мы не видим полных результатов проверок Высшей аудиторской палаты по сельскому хозяйству, ОСМС, «Назарбаев университет». Данный вопрос я поднимал на Правительственном часу в Мажилисе Парламента 27 января текущего года по вопросам ОСМС. Тогда член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов упомянул о существовании каких-то критериев, согласно которым информация по аудиторским проверкам может быть отнесена к категории ДСП. К примеру, в декабре 2024 года в СМИ появились сообщения о неэффективном расходовании 73 млрд тенге в «Назарбаев Университете». Однако полная информация о результатах аудиторской проверки не была опубликована» – аргументировал он.

Также он добавил, что руководство «Назарбаев Университета» публично комментировало результаты проверки, что вызывает недоумение относительно причин ограничения доступа к полной информации.

«Получается, интересная логика у аудиторов. Деньги государственные, то есть народные, деятельность социально-важная, но она каким-то образом засекречена. Коллеги, вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены, это же не военный, даже не правоохранительный бюджет. Например, я являюсь председателем Общественного совета Антикоррупционной службы, где мы максимально открыто обсуждаем бюджеты всех сфер. Тем более данную информацию без препятствий передаем обществу Кроме того, во всем мире бюджетные отчеты открытые и прозрачные», – говорится в депутатском запросе.

Исходя из вышеизложенного он просит ВАП незамедлительно опубликовать результаты проверок за 2022-2024 годы и предоставить ответ в установленный законодательством срок.