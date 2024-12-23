Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana

Мажилис , Транспорт , Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Бакытжан Базарбек на правительственном часе в Мажилисе заявил, что парк национального авиаперевозчика не принадлежит Казахстану, что влечет за сбой огромные риски, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По его словам, авиапарк Air Astana был зарегистрирован на Карибских островах, особенно в Арубе. Позднее все самолеты были зарегистрированы в Ирландии.

«Согласно 17 статье Конвенции по гражданской авиации, воздушные суда имеют национальность того государства, в котором они зарегистрированы. То есть, 50 воздушных судов Air Astana зарегистрированы в Ирландии. По вышеуказанным требованиям конвенции, фактически Air Astana – ирландская компания. С бюджета мы выделяем миллиарды субсидий на не казахстанскую компанию», – отметил в своей речи парламентарий.

Также он добавил, что согласно 18 статье Конвенции по гражданской авиации двойная регистрация запрещена - это как двойное гражданство.

«Согласно статье 20 Кейптаунской конвенции о международной гарантии на подвижное оборудование регистрация в том или ином государстве осуществляется с согласия другой стороны. Наше правительство дало добро на регистрацию судов в Ирландии? Ответ есть: в 2012 году наше правительство ратифицировало и практически подписало документ, по которому Air Astana регистрирует весь авиапарк в Ирландии и Казахстан с этим согласен. Зачем мы тогда тратим миллиарды на поддержку национальной авиакомпании? Ирландия имеет статус международного центра авиационной лизинговой индустрии. Ирландия не требует сертификации на авиационную лизинговую деятельность. Ставки налога на прибыль для авиационных лизинговых авиакомпаний 1,25 процента. Таким образом, нахождение в Ирландии выгодно, но есть большой риск, что в случае «часа Х» эти самолеты останутся в Ирландии», – аргументировал депутат. 

Затем он высказал претензии президенту авиакомпании Питеру Фостеру.

«Вы не обижайтесь, пожалуйста, это национальные интересы. Когда вы приходите к лордам в палату представителей, перед ними вы по-другому отвечаете, представляете все материалы. А это национальный парламент, Мажилис, и уважайте народ. Народ пострадал от деятельности Air Astana», – заключил Бакытжан Базарбек.

#мажилис #депутат #Air Astana #самолеты

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