Мажилисмены готовят инициирование законопроекта в защиту животных

Группа депутатов Мажилиса готовят инициирование проекта закона "Об ответственном обращении с животными", передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщила депутат палаты Снежанна Имашева, в настоящее время документ направлен в Министерство юстиции для проведения всех необходимых экспертиз.
По ее информации, проект закона РК "Об ответственном обращении с животными" подготовлен в целях формирования ответственного владения животными и гуманного обращения с ними, установления общих и специальных требований при обращении с животными различных категорий, защиты животных от жестокого обращения.
"Законопроект предусматривает регулирование вопросов регистрации домашних животных их владельцами, гуманного регулирования численности бродячих животных, создания приютов и содержания бездомных животных", - сказала Снежанна Имашева.