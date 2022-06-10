Фото Ж. Жумабекова
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Мажилисмены приняли участие в Молодежном межпарламентском форуме государств – участников СНГ

Депутаты Мажилиса Вера Ким и Мади Ахметов принимают участие в работе Молодежного межпарламентского форума государств – участников СНГ в г.Санкт-Петербурге. Форум на тему: «Молодые парламентарии – взгляд в будущее Содружества» приурочен к 30-летию Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ и 10-летию Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (ММПА СНГ).

В ходе пленарного заседания мажилисмен Вера Ким огласила приветствие Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлана Кошанова к участникам Форума СНГ. В приветствии отмечается, что сегодня молодые парламентарии играют все более значимую роль в продвижении демократических ценностей на пространстве СНГ.

Депутаты успешно справляются с задачами укрепления взаимного уважения, доверия и открытости, которые установились между парламентами стран Содружества. Выступая на восемнадцатом заседании ММПА СНГ, Вера Ким рассказала о роли молодежи в сохранении культурного наследия и развития народного творчества в СНГ. По словам депутата, в современных условиях работа с молодежью, вовлечение ее в формирование успешных межэтнических отношений играет значительную роль.

Именно молодежь является наиболее активной категорией общества, быстро реагирующей на происходящие изменения. В контексте глобализации и повсеместного распространения информационных и инновационных технологий молодежь зачастую формирует тренды и предпочтения в обществе.

- Если говорить о нашей стране, то за 30 лет становления Независимого Казахстана наша молодежь получила большие возможности для социальной самореализации, а также роста и повышения своих навыков и компетенций. Особенным этапом в реализации государственной молодежной политики стало объявление 2019 года Годом молодежи. За этот период были реализованы крупные проекты, направленные на реализацию молодежных инициатив, а также расширена существующая поддержка в рамках государственных программ, - заявила Вера Ким.

Особую роль в этих процессах, подчеркнула депутат, играет институт Ассамблеи народа Казахстана, где вопрос развития молодежных инициатив всегда занимал значительную роль. По словам казахстанского парламентария, одним из первых масштабных проектов стал запуск историко-экологической экспедиции «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі».

Проект позволил создать интерактивную образовательную площадку для молодежи, которая смогла самостоятельно принять участие в сохранении исторического и природного наследия Казахстана. Отличительной особенностью данного проекта был запуск межрегиональных экспедиций.

Благодаря запуску этого проекта Ассамблея народа Казахстана смогла вовлечь молодежь в процесс сохранения и изучения истории Казахстана. По итогам работы экспедиций были выпущены путевые заметки каждого региона, которые могут стать интересным материалом для путешественников и туристов.

- Мы приглашаем всех участников сегодняшней встречи посетить Казахстан и увидеть своими глазами красоты казахских степей, соседствующих с горами, покрытыми белым снегом, и прозрачными озерами! – заявила Вера Ким.

Мажилисмен рассказала и о проведении ставших традиционными для молодежи АНК и приграничных областей Российской Федерации летних лагерей «BIRLIK» и форума «Стань лидером!».

- В рамках таких форумов был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве между молодежными организациями соседних стран. Например, многолетние дружеские отношения и совместные мероприятия стали стимулом для подписания соглашения о городах-побратимах в 2021 году между Павлодаром и Новосибирском, что уже сегодня позволило участвовать павлодарской молодежи в международных творческих и интеллектуальных конкурсах, проходящих на территории близлежащего соседа. Таких примеров множество, - сообщила Вера Ким.

В своем выступлении казахстанский парламентарий отметила также взаимодействие молодежных организаций государств-участников СНГ в развитии волонтерской деятельности и поискового движения. По словам депутата, останки десятков солдат вернули в родную землю, благодаря тесному взаимодействию таких поисковиков.  

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