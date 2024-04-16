О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей

Закон РК от 15 апреля 2024 года № 73-VІIІ ЗРК
6) дополнить статьей 127-2 следующего содержания:
«Статья 127-2. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего
1. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего –
влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.
3. Действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, –
влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере десяти месячных расчетных показателей.»;
7) в статье 461:
дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влечет административный арест сроком на двадцать суток.»;
в абзаце первом части второй слова «частью первой» заменить словами «частями первой и 1-1»;
8) статью 593 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Принудительная высадка из общественного транспорта лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, следующего без сопровождения родителей и (или) его законного представителя, –
влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;
9) в части первой статьи 684:
цифры «73-1, 73-2,» исключить;
после цифр «126,» дополнить цифрами «127-2,»;
10) в части первой статьи 804:
в подпункте 1):
цифры «73-1, 73-2,» исключить;
после цифр «127,» дополнить цифрами «127-2,»;
в подпункте 4) цифры «73-1, 73-2,» исключить;
в подпункте 5) слова «73-1 (часть первая), 73-2 (часть первая),» исключить;
в подпункте 49) цифры «127-1,» заменить цифрами «127, 127-1, 127-2,»;
в подпункте 65) слово «статья» заменить словами «статьи 127, 127-1, 127-2,».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 15 апреля 2024 года
№ 73-VІIІ ЗРК