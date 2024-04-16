О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей

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Закон РК от 15 апреля 2024 года № 73-VІIІ ЗРК

Фото: kazpravda.kz

6) дополнить статьей 127-2 следующего содержания:

«Статья 127-2. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего

1. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего –

влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

3. Действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, –

влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

7) в статье 461:

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Действие, предусмотренное частью первой настоя­щей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет административный арест сроком на двадцать суток.»;

в абзаце первом части второй слова «частью первой» заменить словами «частями первой и 1-1»;

8) статью 593 дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Принудительная высадка из общественного транспорта лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, следующего без сопровождения родителей и (или) его законного представителя, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;

9) в части первой статьи 684:

цифры «73-1, 73-2,» исключить;

после цифр «126,» дополнить цифрами «127-2,»;

10) в части первой статьи 804:

в подпункте 1):

цифры «73-1, 73-2,» исключить;

после цифр «127,» дополнить цифрами «127-2,»;

в подпункте 4) цифры «73-1, 73-2,» исключить;

в подпункте 5) слова «73-1 (часть первая), 73-2 (часть первая),» исключить;

в подпункте 49) цифры «127-1,» заменить цифрами «127, 127-1, 127-2,»;

в подпункте 65) слово «статья» заменить словами «статьи 127, 127-1, 127-2,».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 апреля 2024 года

№ 73-VІIІ ЗРК

#закон #президент Токаев

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