О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения

Закон Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 74-VІIІ ЗРК

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) пункт 3) статьи 3 после цифр «214» дополнить словами «и 301-1»;

2) дополнить статьей 301-1 следующего содержания:

«Статья 301-1. Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

1. Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них –

наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) совершены неоднократно, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;

3) статью 317 изложить в следующей редакции:

«Статья 317. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником

1. Невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, –

наказываются штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, –

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, –

наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, а равно работником организации бытового или иного обслуживания населения вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение другого лица ВИЧ, –

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должнос­ти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) часть третью статьи 32 после слов «251 (частью первой),» дополнить словами «317 (частью первой),»;

2) абзац первый части 4-1 статьи 187 после цифр «250» дополнить словами «, 301-1 (частью третьей)»;

3) в статье 191:

часть третью после слов «248 (частью первой)» дополнить словами «, 301-1 (частью второй)»;

часть шестнадцатую после слов «296 (частями первой, второй и третьей),» дополнить словами «301-1 (частью первой),».

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) в статье 133 по всему тексту слова «электронных систем потребления и жидкостей для них,», «электронных систем потребления и жидкостей для них» исключить;

2) в статье 197 по всему тексту слова «электронных систем потребления и жидкостей для них», «электронных систем потребления и жидкостей для них,» исключить;

3) в статье 199 по всему тексту слова «электронных систем потребления и жидкостей для них,», «электронные системы потребления и жидкости для них», «электронных систем потребления и жидкостей для них,», «электронных систем потребления и жидкостей для них,» исключить;

4) в статье 423-1 по всему тексту слова «электронных систем потребления и жидкостей для них,», «электронных систем потребления и жидкостей для них,» исключить.

4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

пункт 5 статьи 144 дополнить частью второй следующего содержания:

«По обращениям физических лиц в части причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности внеплановая проверка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.».

5. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в пункте 1 статьи 1:

в подпункте 82) слова «соответствия квалификации» заменить словами «соответствия уровня квалификации»;

в подпункте 83) слова «подтверждающий квалификацию» заменить словами «подтверждающий уровень квалификации»;

подпункт 261) исключить;

дополнить подпунктами 294-1) и 294-2) следующего содержания:

«294-1) электронные системы потребления (вейпы) – электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов,

не являющихся никотином, – устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы

с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем;

294-2) ароматизатор для электронных систем потребления (вейпов) – любой ингредиент или комбинация веществ натурального или

искусственного происхождения, которые поставляются посредством аксессуаров или другими различными способами и материалами в целях повышения привлекательности вкуса и запаха продукции электронных систем потребления (вейпов), в том числе запаха выделяемого аэрозоля

(дыма, пара);»;

2) в статье 7:

дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания:

«31-1) разрабатывает и утверждает перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;»;

подпункт 41) после слова «развития» дополнить словами «, присвоения и подтверждения уровня квалификации»;

в подпункте 104-1) слова «104-1) определяет» заменить словами

«104-2) определяет»;

дополнить подпунктами 104-3) и 104-4) следующего содержания:

«104-3) разрабатывает и утверждает типовой договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

104-4) разрабатывает и утверждает правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

3) в подпункте 20) статьи 13 слова «по согласованию

с уполномоченным органом» исключить;

4) статью 30 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Основанием государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) по обращению физического лица о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности является несогласие пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя с заключением независимой экспертной комиссии.»;

5) часть вторую пункта 3 статьи 35 после слов «медицинского инцидента» дополнить словами «или причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности»;

6) пункт 5 статьи 63 изложить в следующей редакции:

«5. Физические лица имеют право на занятие частной медицинской практикой при наличии сертификата специалиста в области здравоохранения, стажа работы не менее пяти лет по соответствующей специальности и лицензии на медицинскую деятельность, а также договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников в соответствии

с настоящим Кодексом.»;

7) в пункте 1 статьи 77:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) свободный выбор медицинского работника и субъекта здравоохранения;»;

подпункт 12) дополнить словами «, в том числе путем осуществления страховой выплаты»;

8) в статье 110:

по всему тексту слова «, электронных систем потребления и жидкостей для них,», «, электронных систем потребления и жидкостей для них», «электронных систем потребления,», «электронных системах потребления и жидкостей для них,», «а также электронных систем потребления и жидкостей для них,» исключить;

пункт 9 после слов «табачных изделий» дополнить словами

«, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей

для них»;

в пункте 16:

часть первую:

после слов «и реклама» дополнить словами «некурительных табачных изделий,»;

после слов «табачных изделий,» дополнить словами «в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них,»;

9) в статье 115:

пункт 2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) страхование профессиональной ответственности медицинских работников.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Субъекты здравоохранения оказывают медицинскую помощь

в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания медицинской помощи.

Медицинские работники руководствуются клиническими

протоколами при выборе наиболее эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые имеют рекомендательный характер.»;

10) в пункте 2 статьи 128 слова «в соответствии с клиническими протоколами,» заменить словами «в соответствии со»;

11) в пункте 2 статьи 196 слова «на основе клинических протоколов» исключить;

12) в статье 270:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3), 3-4), 3-5) и 3-6) следующего содержания:

«3-1) предоставление местными исполнительными органами

в приоритетном порядке мест для детей медицинских работников

в дошкольных организациях по месту жительства;

3-2) защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности медицинских работников со стороны пациента и других лиц;

3-3) уважительное отношение к профессии со стороны пациента и других лиц;

3-4) осуществление научной, исследовательской деятельности, участие во внедрении новых методик и технологий в медицинскую практику;

3-5) осуществление педагогической деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3-6) прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих»;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) возмещение транспортных расходов, связанных с проездом для осуществления профессиональной деятельности;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Осуществление прав медицинских работников, предусмотренных настоящей статьей, не должно нарушать права и свободы других лиц.»;

пункты 2 и 5 исключить;

13) дополнить статьями 270-1, 270-2, 270-3 и 270-4 следующего содержания:

«Статья 270-1. Страхование профессиональной

ответственности медицинских работников

1. Страхование профессиональной ответственности медицинского работника осуществляется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников, заключаемого

между субъектом здравоохранения и участниками единого страхового (перестраховочного) пула.

2. Субъекты здравоохранения обязаны заключить договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников до осуществления медицинскими работниками вида медицинской деятельности, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 64 настоящего Кодекса.

Договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников заключается ежегодно, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

3. Заключение субъектами здравоохранения и (или) медицинским работником договора добровольного страхования своей гражданско-

правовой ответственности, связанной с осуществлением медицинской

деятельности, не освобождает их от обязанности по заключению

договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Отказ участника единого страхового (перестраховочного) пула

в заключении договора сострахования профессиональной ответственности медицинского работника с субъектом здравоохранения не допускается.

4. Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

5. Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Медицинский инцидент не является страховым случаем.

6. Страховым риском признается вероятность причинения вреда жизни и здоровью пациента при осуществлении медицинскими работниками профессиональной деятельности.

7. Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности медицинских работников определяются соглашением сторон на основании типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

270-2. Независимая экспертная комиссия.

Заключение независимой экспертной комиссии

1. Субъект здравоохранения в течение трех рабочих дней со дня поступления от службы поддержки пациента и внутренней экспертизы обращения пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента

в результате осуществления медицинской деятельности создает независимую экспертную комиссию.

Независимая экспертная комиссия создается в целях установления

и подтверждения наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни

и здоровью пациента в результате осуществления медицинской

деятельности.

Независимая экспертная комиссия состоит из профильных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, представителей профессиональных медицинских ассоциаций и страховой организации – участницы единого страхового (перестраховочного) пула.

К работе независимой экспертной комиссии могут привлекаться представители профессиональных союзов медицинских работников и медиатор.

Реестр профильных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов для рассмотрения обращений о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, формируется местными органами государственного

управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы.

Профильный специалист, привлекаемый в качестве эксперта, должен соответствовать требованиям, установленным уполномоченным органом.

Профильным специалистом, привлекаемым в качестве эксперта,

не может являться лицо:

1) на которое в течение года до привлечения его в качестве эксперта налагалось в судебном порядке административное взыскание за дачу заведомо ложного заключения;

2) имеющее судимость, не погашенную или не снятую в порядке, установленном законом Республики Казахстан;

3) в отношении которого в течение трех лет до привлечения его

в качестве эксперта вынесен обвинительный приговор суда за совершение уголовного правонарушения или которое в течение трех лет до привлечения его в качестве эксперта освобождено от уголовной ответственности

за совершение уголовного правонарушения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель вправе принимать участие при рассмотрении независимой экспертной комиссией обращения о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Представители субъекта здравоохранения, в котором произошло событие, в состав независимой экспертной комиссии не включаются.

В случае невозможности привлечения профильных специалистов

в состав независимой экспертной комиссии местный орган государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы по обращению субъекта здравоохранения обеспечивает соответствующим профильным специалистом.

Порядок деятельности независимой экспертной комиссии и минимальные требования по установлению наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности определяются уполномоченным органом.

Независимая экспертная комиссия в течение пяти рабочих дней выносит заключение, подтверждающее наличие (отсутствие) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Заключение независимой экспертной комиссии формируется из экспертного мнения профильных специалистов, основанного на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность выводов

на основе доказанных научных и клинических данных об эффективности

и безопасности медицинской услуги (помощи).

Заключение независимой экспертной комиссии подтверждает наступление страхового случая и применяется исключительно в рамках страхования профессиональной ответственности медицинского работника.

Срок рассмотрения обращения о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности может быть

продлен мотивированным решением независимой экспертной комиссии на разумный срок, но не более чем на два месяца ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, о чем извещается пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

2. Субъект здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня получения заключения независимой экспертной комиссии о наличии факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности направляет его пациенту либо его супругу (супруге), близкому родственнику или законному представителю и страховой организации – участнице единого страхового (перестраховочного) пула для осуществления страховой выплаты.

Пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель в случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности вправе обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи) принимает меры в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель в случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии вправе обжаловать его в судебном либо ином порядке, установленном законами Республики Казахстан.

3. При поступлении обращений пациента либо его супруга (супруги), близкого родственника или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы либо государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи) в течение трех рабочих дней перенаправляют их субъекту здравоохранения для принятия мер, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с одновременным уведомлением пациента либо его супруга (супруги), близкого родственника или законного представителя.

Статья 270-3. Анализ фактов наступления

медицинского инцидента

и страховых случаев

1. Службой поддержки пациента и внутренней экспертизы проводится текущий анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых

случаев, результаты которого вносятся в единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев.

Анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев осуществляется посредством внутреннего аудита медицинской организации, а также местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, государственными органами, осуществляющими государственный контроль

в сферах оказания медицинских услуг (помощи), санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, уполномоченным органом.

Порядок формирования и ведения единого реестра учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев определяется уполномоченным органом.

Медицинским инцидентом является событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента, за исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган по результатам анализа фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев обеспечивает:

1) актуализацию стандартов оказания медицинских услуг и клинических протоколов;

2) принятие мер по устранению и предотвращению событий медицинского инцидента и страховых случаев при оказании медицинских услуг (помощи);

3) совершенствование образовательных программ и курсов повышения квалификации;

4) повышение квалификации медицинских работников.

Статья 270-4. Минимальные размеры страховых премий (взносов)

и размеры страховых выплат по договору

сострахования профессиональной ответственности

медицинских работников

1. Минимальные размеры страховых премий (взносов), порядок и сроки их уплаты, а также порядок и сроки осуществления страховых выплат устанавливаются в правилах страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

2. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников осуществляется за счет субъекта здравоохранения.

3. Размер страховой выплаты определяется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников и не может составлять менее следующих размеров:

1) за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший установление инвалидности:

третьей группы, – пятисоткратного месячного расчетного показателя;

второй группы, – шестисоткратного месячного расчетного показателя;

первой группы, – восьмисоткратного месячного расчетного показателя;

ребенка с инвалидностью, – пятисоткратного месячного расчетного показателя;

2) за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший его смерть, – трехтысячекратного месячного расчетного показателя;

3) за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, без установления инвалидности –

в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более трехсоткратного месячного расчетного показателя.

Для расчета размера страховой выплаты используется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

4. В случае возбуждения в отношении застрахованного медицинского работника досудебного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьей 317 Уголовного кодекса Республики Казахстан,

он вправе обратиться в единый страховой (перестраховочный) пул для возмещения фактически осуществленных расходов на оплату услуг адвоката.

Совокупная сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам одного субъекта здравоохранения не должна превышать ежегодно пяти процентов от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Расходы на оплату услуг адвоката медицинского работника не влияют на размер страховой выплаты пациенту.»;

14) статью 272 дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. Уполномоченным органом предоставляется единовременная выплата победителям республиканского конкурса «Лучший в профессии»

в каждой номинации в размере пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Правила присвоения звания «Лучший в профессии» разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом.

3-2. За выдающиеся достижения и особые заслуги медицинского работника перед Республикой Казахстан ему присваивается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» с предоставлением единовременной выплаты в размере тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего

на 1 января соответствующего финансового года.»;

15) пункт 4 статьи 273 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) в целях установления наступления страхового случая независимой экспертной комиссии и участнику единого страхового (перестраховочного) пула.».

6. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»:

1) в статье 24:

часть первую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері;»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Медицинские работники, удостоенные почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», получают единовременную выплату в размере, установленном Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».»;

2) статью 25 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«– «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» – медицинским работникам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан

в области здравоохранения;».

7. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

1) в статье 13:

пункт 2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) процедуры присоединения и исключения участников, включая перераспределение обязательств участника страхового (перестраховочного) пула в случае лишения лицензии по классу (виду) страхования, являющемуся предметом деятельности страхового (перестраховочного) пула;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Не допускается отказ участником страхового (перестраховочного) пула от исполнения принятых им обязательств в рамках деятельности пула,

за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Страховой (перестраховочный) пул не отвечает по обязательствам его участников, возникшим вне рамок деятельности пула, равно как и участники страхового (перестраховочного) пула не отвечают по обязательствам других участников, возникшим вне рамок деятельности пула.»;

2) подпункт 2-6) пункта 1 статьи 54 дополнить словами

«, за исключением предоставления услуг по управлению деятельностью страхового (перестраховочного) пула».

8. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 14-8) и 14-9) следующего содержания:

«14-8) определяет остродефицитные медицинские специальности

в сельских населенных пунктах;

14-9) обеспечивает единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу

в сельскую местность на срок не менее пяти лет, в стократном размере

минимальной заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января соответствующего финансового года;».

9. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

в статье 13:

в пункте 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) табака и табачных изделий, в том числе некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов) и жидкостей для них, продукции, имитирующей табачные изделия;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) в форме проведения различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к алкогольной продукции, табаку и табачным изделиям, в том числе некурительных табачных изделий, изделиям с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов) и жидкостей для них;»;

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Запрещается реклама товаров (работ, услуг) с использованием элементов товарного знака и (или) названия, известного как наименование алкогольной продукции, продукции, имитирующей алкогольные напитки, табака и табачного изделия, в том числе некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов) и жидкостей для них, которые прямо или косвенно предлагают алкогольную продукцию, продукцию, имитирующую алкогольные напитки, табак и табачное изделие,

в том числе некурительные табачные изделия, электронные системы потребления (вейпы) и жидкости для них, за исключением рекламы товарного знака и (или) наименования вина, произведенного на территории

Республики Казахстан, соответствующей требованиям статьи 14-2 настоящего Закона.».

10. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

1) в подпункте 3) статьи 1 слова «оказания медицинской помощи» заменить словами «оказания медицинских услуг (помощи)»;

2) в подпункте 26-18) пункта 2 статьи 22 слова «в военной интернатуре и перечень специальностей» заменить словами «специалистов военной медицины Вооруженных Сил»;

3) в статье 24:

в части первой пункта 2 слова «оказания медицинской помощи» заменить словами «оказания медицинских услуг (помощи)»;

в пункте 2-1 слова «оказания медицинской помощи» заменить словами «оказания медицинских услуг (помощи), в том числе».

11. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года

«Об образовании»:

пункт 8-1 статьи 26 после слова «военнослужащих» дополнить словами «, а также медицинских работников».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 25-2) следующего содержания:

«25-2) военный врач-резидент – военнослужащий, обучающийся

в рамках образовательной программы резидентуры под надзором наставника медицинской организации;»;

2) подпункт 2) части первой статьи 8 после слова «кроме» дополнить словом «медицинской,»;

3) подпункт 2) части третьей пункта 1 статьи 18 после слов «военных интернов» дополнить словами «, военных врачей-резидентов»;

4) в статье 21:

часть вторую пункта 4-1 после слова «докторанта» дополнить словами «, военного врача-резидента»;

в части второй пункта 4-2 слова «либо докторанта» заменить словами «, докторанта, военного врача-резидента»;

5) подпункт 10) пункта 1 статьи 26 после слов «военных интернов,» дополнить словами «военных врачей-резидентов,»;

6) подпункт 4) пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«4) отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение

на военной кафедре или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан по подготовке военно-технических специалистов на возмездной основе, за исключением:

женщин;

мужчин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.»;

7) части третью и четвертую пункта 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«Курсантам военно-медицинского факультета воинское звание «лейтенант медицинской службы» присваивается после окончания обучения по программе бакалавриата либо после завершения пятого года обучения образовательной программы непрерывного интегрированного медицинского образования.

Военнослужащие, продолжающие обучение по программам военной интернатуры либо на шестом курсе образовательной программы непрерывного интегрированного медицинского образования, проходят воинскую службу на воинской должности переменного состава военного интерна.»;

8) в статье 39-1:

пункт 3 после слов «назначаются на должности» дополнить словами «военного врача-резидента,»;

пункт 4 после слов «назначенные на должность» дополнить словами «военного врача-резидента,»;

9) подпункт 6) пункта 1 статьи 40 после слов «воинской службы» дополнить словами «, для военных врачей-резидентов – на десять лет воинской службы»;

10) части четвертую и пятую пункта 5-1 статьи 44 изложить

в следующей редакции:

«Военнослужащему при наличии медицинских показаний предоставляется санаторно-курортное лечение за счет средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в структуре которых они проходят воинскую службу.»;

11) в пункте 1 статьи 46:

часть четвертую после слов «военным интернам,» дополнить словами «военным врачам-резидентам,»;

часть пятую после слов «военных интернов,» дополнить словами «военных врачей-резидентов,».

13. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года

«О противодействии коррупции»:

подпункт 3) пункта 1 статьи 13 дополнить частью второй следующего содержания:

«Военнослужащие по контракту, проходящие воинскую службу на должностях, соответствующих медицинской военно-учетной специальности, вправе заниматься оплачиваемой медицинской деятельностью,

не препятствующей исполнению обязанностей воинской службы.».

14. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года

«О государственных закупках»:

1) пункт 6 статьи 6 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

2) пункт 6 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«6. Требование пункта 1 настоящей статьи не распространяется

на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также на государственные закупки финансовых услуг в части страхования профессиональной ответственности медицинских работников и государственные закупки, осуществляемые

на основании подпунктов 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) и 46) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) подпунктов 1) и 2) пункта 1, подпунктов 2) и 3) пункта 2, пункта 3,

подпункта 1), абзаца четвертого подпункта 2), подпункта 8),

абзацев четвертого, пятого и шестого подпункта 9), подпунктов 10) и 11) пункта 5 и пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 4, абзацев шестого, седьмого и восьмого подпункта 2), подпунктов 4), 5) и 6), абзаца четвертого подпункта 7), абзацев второго и третьего подпункта 9), абзаца четырнадцатого подпункта 12), подпунктов 13) и 15) пункта 5, пунктов 7 и 14 статьи 1, которые вводятся в действие

по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

) в статье 199 по всему тексту слова «электронных систем потребления и жидкостей для них,», «электронные системы потребления и жидкости для них», «электронных систем потребления и жидкостей для них,», «электронных систем потребления и жидкостей для них,» исключить;

4) в статье 423-1 по всему тексту слова «электронных систем потребления и жидкостей для них,», «электронных систем потребления и жидкостей для них,» исключить.

4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

пункт 5 статьи 144 дополнить частью второй следующего содержания:

«По обращениям физических лиц в части причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности внеплановая проверка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.».

5. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в пункте 1 статьи 1:

в подпункте 82) слова «соответствия квалификации» заменить словами «соответствия уровня квалификации»;

в подпункте 83) слова «подтверждающий квалификацию» заменить словами «подтверждающий уровень квалификации»;

подпункт 261) исключить;

дополнить подпунктами 294-1) и 294-2) следующего содержания:

«294-1) электронные системы потребления (вейпы) – электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, – устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем;

294-2) ароматизатор для электронных систем потребления (вейпов) – любой ингредиент или комбинация веществ натурального или искусственного происхождения, которые поставляются посредством аксессуаров или другими различными способами и материалами в целях повышения привлекательности вкуса и запаха продукции электронных систем потребления (вейпов), в том числе запаха выделяемого аэрозоля (дыма, пара);»;

2) в статье 7:

дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания:

«31-1) разрабатывает и утверждает перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;»;

подпункт 41) после слова «развития» дополнить словами «, присвоения и подтверждения уровня квалификации»;

в подпункте 104-1) слова «104-1) определяет» заменить словами «104-2) определяет»;

дополнить подпунктами 104-3) и 104-4) следующего содержания:

«104-3) разрабатывает и утверждает типовой договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

104-4) разрабатывает и утверждает правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

3) в подпункте 20) статьи 13 слова «по согласованию с уполномоченным органом» исключить;

4) статью 30 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Основанием государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) по обращению физического лица о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности является несогласие пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя с заключением независимой экспертной комиссии.»;

5) часть вторую пункта 3 статьи 35 после слов «медицинского инцидента» дополнить словами «или причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности»;

6) пункт 5 статьи 63 изложить в следующей редакции:

«5. Физические лица имеют право на занятие частной медицинской практикой при наличии сертификата специалиста в области здравоохранения, стажа работы не менее пяти лет по соответствующей специальности и лицензии на медицинскую деятельность, а также договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников в соответствии с настоящим Кодексом.»;

7) в пункте 1 статьи 77:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) свободный выбор медицинского работника и субъекта здравоохранения;»;

подпункт 12) дополнить словами «, в том числе путем осуществления страховой выплаты»;

8) в статье 110:

по всему тексту слова «, электронных систем потребления и жидкостей для них,», «, электронных систем потребления и жидкостей для них», «электронных систем потребления,», «электронных системах потребления и жидкостей для них,», «а также электронных систем потребления и жидкостей для них,» исключить;

пункт 9 после слов «табачных изделий» дополнить словами «, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них»;

в пункте 16:

часть первую:

после слов «и реклама» дополнить словами «некурительных табачных изделий,»;

после слов «табачных изделий,» дополнить словами «в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них,»;

9) в статье 115:

пункт 2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) страхование профессиональной ответственности медицинских работников.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Субъекты здравоохранения оказывают медицинскую помощь в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания медицинской помощи.

Медицинские работники руководствуются клиническими протоколами при выборе наиболее эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые имеют рекомендательный характер.»;

10) в пункте 2 статьи 128 слова «в соответствии с клиническими протоколами,» заменить словами «в соответствии со»;

11) в пункте 2 статьи 196 слова «на основе клинических протоколов» исключить;

12) в статье 270:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3), 3-4), 3-5) и 3-6) следующего содержания:

«3-1) предоставление местными исполнительными органами в приоритетном порядке мест для детей медицинских работников в дошкольных организациях по месту жительства;

3-2) защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности медицинских работников со стороны пациента и других лиц;

3-3) уважительное отношение к профессии со стороны пациента и других лиц;

3-4) осуществление научной, исследовательской деятельности, участие во внедрении новых методик и технологий в медицинскую практику;

3-5) осуществление педагогической деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3-6) прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии с Законом Республики Казах­стан «О воинской службе и статусе военнослужащих»;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) возмещение транспортных расходов, связанных с проездом для осуществления профессиональной деятельности;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Осуществление прав медицинских работников, предусмотренных настоящей статьей, не должно нарушать права и свободы других лиц.»;

пункты 2 и 5 исключить;

13) дополнить статьями 270-1, 270-2, 270-3 и 270-4 следующего содержания:

«Статья 270-1. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников

1. Страхование профессиональной ответственности медицинского работника осуществляется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников, заключаемого между субъектом здравоохранения и участниками единого страхового (перестраховочного) пула.

2. Субъекты здравоохранения обязаны заключить договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников до осуществления медицинскими работниками вида медицинской деятельности, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 64 настоящего Кодекса.

Договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников заключается ежегодно, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

3. Заключение субъектами здравоохранения и (или) медицинским работником договора добровольного страхования своей гражданско-правовой ответственности, связанной с осуществлением медицинской деятельности, не освобождает их от обязанности по заключению договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Отказ участника единого страхового (перестраховочного) пула в заключении договора сострахования профессиональной ответственности медицинского работника с субъектом здравоохранения не допускается.

4. Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

5. Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Медицинский инцидент не является страховым случаем.

6. Страховым риском признается вероятность причинения вреда жизни и здоровью пациента при осуществлении медицинскими работниками профессиональной деятельности.

7. Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности медицинских работников определяются соглашением сторон на основании типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

270-2. Независимая экспертная комиссия.

Заключение независимой экспертной комиссии

1. Субъект здравоохранения в течение трех рабочих дней со дня поступления от службы поддержки пациента и внутренней экспертизы обращения пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности создает независимую экспертную комиссию.

Независимая экспертная комиссия создается в целях установления и подтверждения наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Независимая экспертная комиссия состоит из профильных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, представителей профессиональных медицинских ассоциаций и страховой организации – участницы единого страхового (перестраховочного) пула.

К работе независимой экспертной комиссии могут привлекаться представители профессиональных союзов медицинских работников и медиатор.

Реестр профильных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов для рассмотрения обращений о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, формируется местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы.

Профильный специалист, привлекаемый в качестве эксперта, должен соответствовать требованиям, установленным уполномоченным органом.

Профильным специалистом, привлекаемым в качестве эксперта, не может являться лицо:

1) на которое в течение года до привлечения его в качестве эксперта налагалось в судебном порядке административное взыскание за дачу заведомо ложного заключения;

2) имеющее судимость, не погашенную или не снятую в порядке, установленном законом Респуб­лики Казахстан;

3) в отношении которого в течение трех лет до привлечения его в качестве эксперта вынесен обвинительный приговор суда за совершение уголовного правонарушения или которое в течение трех лет до привлечения его в качестве эксперта освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель вправе принимать участие при рассмотрении независимой экспертной комиссией обращения о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Представители субъекта здравоохранения, в котором произошло событие, в состав независимой экспертной комиссии не включаются.

В случае невозможности привлечения профильных специалистов в состав независимой экспертной комиссии местный орган государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы по обращению субъекта здравоохранения обеспечивает соответствующим профильным специалистом.

Порядок деятельности независимой экспертной комиссии и минимальные требования по установлению наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности определяются уполномоченным органом.

Независимая экспертная комиссия в течение пяти рабочих дней выносит заключение, подтверждающее наличие (отсутствие) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Заключение независимой экспертной комиссии формируется из экспертного мнения профильных специалистов, основанного на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность выводов на основе доказанных научных и клинических данных об эффективности и безопасности медицинской услуги (помощи).

Заключение независимой экспертной комиссии подтверждает наступление страхового случая и применяется исключительно в рамках страхования профессио­нальной ответственности медицинского работника.

Срок рассмотрения обращения о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности может быть продлен мотивированным решением независимой экспертной комиссии на разумный срок, но не более чем на два месяца ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, о чем извещается пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

2. Субъект здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня получения заключения независимой экспертной комиссии о наличии факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности направляет его пациенту либо его супругу (супруге), близкому родственнику или законному представителю и страховой организации – участнице единого страхового (перестраховочного) пула для осуществления страховой выплаты.

Пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель в случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности вправе обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи) принимает меры в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель в случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии вправе обжаловать его в судебном либо ином порядке, установленном законами Республики Казахстан.

3. При поступлении обращений пациента либо его супруга (супруги), близкого родственника или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы либо государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи) в течение трех рабочих дней перенаправляют их субъекту здравоохранения для принятия мер, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с одновременным уведомлением пациента либо его супруга (супруги), близкого родственника или законного представителя.

Статья 270-3. Анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев

1. Службой поддержки пациента и внутренней экспертизы проводится текущий анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев, результаты которого вносятся в единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев.

Анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев осуществляется посредством внутреннего аудита медицинской организации, а также местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, государственными органами, осуществляющими государственный контроль в сферах оказания медицинских услуг (помощи), санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, уполномоченным органом.

Порядок формирования и ведения единого реест­ра учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев определяется уполномоченным органом.

Медицинским инцидентом является событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента, за исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган по результатам анализа фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев обеспечивает:

1) актуализацию стандартов оказания медицинских услуг и клинических протоколов;

2) принятие мер по устранению и предотвращению событий медицинского инцидента и страховых случаев при оказании медицинских услуг (помощи);

3) совершенствование образовательных программ и курсов повышения квалификации;

4) повышение квалификации медицинских работников.

Статья 270-4. Минимальные размеры страховых премий (взносов) и размеры страховых выплат по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников

1. Минимальные размеры страховых премий (взносов), порядок и сроки их уплаты, а также порядок и сроки осуществления страховых выплат устанавливаются в правилах страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

2. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников осуществляется за счет субъекта здравоохранения.

3. Размер страховой выплаты определяется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников и не может составлять менее следующих размеров:

1) за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший установление инвалидности:

третьей группы, – пятисоткратного месячного расчетного показателя;

второй группы, – шестисоткратного месячного расчетного показателя;

первой группы, – восьмисоткратного месячного расчетного показателя;

ребенка с инвалидностью, – пятисоткратного месячного расчетного показателя;

2) за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший его смерть, – трехтысячекратного месячного расчетного показателя;

3) за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, без установления инвалидности – в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более трехсоткратного месячного расчетного показателя.

Для расчета размера страховой выплаты используется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

4. В случае возбуждения в отношении застрахованного медицинского работника досудебного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьей 317 Уголовного кодекса Респуб­лики Казахстан, он вправе обратиться в единый страховой (перестраховочный) пул для возмещения фактически осуществленных расходов на оплату услуг адвоката.

Совокупная сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам одного субъекта здравоохранения не должна превышать ежегодно пяти процентов от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Расходы на оплату услуг адвоката медицинского работника не влияют на размер страховой выплаты пациенту.»;

14) статью 272 дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следую­щего содержания:

«3-1. Уполномоченным органом предоставляется единовременная выплата победителям республиканского конкурса «Лучший в профессии» в каждой номинации в размере пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Правила присвоения звания «Лучший в профессии» разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом.

3-2. За выдающиеся достижения и особые заслуги медицинского работника перед Республикой Казахстан ему присваивается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» с предос­тавлением единовременной выплаты в размере тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.»;

15) пункт 4 статьи 273 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) в целях установления наступления страхового случая независимой экспертной комиссии и участнику единого страхового (перестраховочного) пула.».

6. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»:

1) в статье 24:

часть первую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері;»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Медицинские работники, удостоенные почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», получают единовременную выплату в размере, установленном Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».»;

2) статью 25 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«– «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» – медицинским работникам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан в области здравоохранения;».

7. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

1) в статье 13:

пункт 2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) процедуры присоединения и исключения участников, включая перераспределение обязательств участника страхового (перестраховочного) пула в случае лишения лицензии по классу (виду) страхования, являющемуся предметом деятельности страхового (перестраховочного) пула;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Не допускается отказ участником страхового (перестраховочного) пула от исполнения принятых им обязательств в рамках деятельности пула, за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Страховой (перестраховочный) пул не отвечает по обязательствам его участников, возникшим вне рамок деятельности пула, равно как и участники страхового (перестраховочного) пула не отвечают по обязательствам других участников, возникшим вне рамок деятельности пула.»;

2) подпункт 2-6) пункта 1 статьи 54 дополнить словами «, за исключением предоставления услуг по управлению деятельностью страхового (перестраховочного) пула».

8. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 14-8) и 14-9) следующего содержания:

«14-8) определяет остродефицитные медицинские специальности в сельских населенных пунктах;

14-9) обеспечивает единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, в стократном размере минимальной заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января соответствующего финансового года;».

9. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

в статье 13:

в пункте 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) табака и табачных изделий, в том числе некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов) и жидкостей для них, продукции, имитирующей табачные изделия;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) в форме проведения различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к алкогольной продукции, табаку и табачным изделиям, в том числе некурительных табачных изделий, изделиям с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов) и жидкостей для них;»;

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Запрещается реклама товаров (работ, услуг) с использованием элементов товарного знака и (или) названия, известного как наименование алкогольной продукции, продукции, имитирующей алкогольные напитки, табака и табачного изделия, в том числе некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов) и жидкостей для них, которые прямо или косвенно предлагают алкогольную продукцию, продукцию, имитирующую алкогольные напитки, табак и табачное изделие, в том числе некурительные табачные изделия, электронные системы потребления (вейпы) и жидкости для них, за исключением рекламы товарного знака и (или) наименования вина, произведенного на территории Республики Казах­стан, соответствующей требованиям статьи 14-2 настоящего Закона.».

10. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Рес­публики Казахстан»:

1) в подпункте 3) статьи 1 слова «оказания медицинской помощи» заменить словами «оказания медицинских услуг (помощи)»;

2) в подпункте 26-18) пункта 2 статьи 22 слова «в военной интернатуре и перечень специальностей» заменить словами «специалистов военной медицины Вооруженных Сил»;

3) в статье 24:

в части первой пункта 2 слова «оказания медицинской помощи» заменить словами «оказания медицинских услуг (помощи)»;

в пункте 2-1 слова «оказания медицинской помощи» заменить словами «оказания медицинских услуг (помощи), в том числе».

11. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

пункт 8-1 статьи 26 после слова «военнослужащих» дополнить словами «, а также медицинских работников».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 25-2) следующего содержания:

«25-2) военный врач-резидент – военнослужащий, обучающийся в рамках образовательной программы резидентуры под надзором наставника медицинской организации;»;

2) подпункт 2) части первой статьи 8 после слова «кроме» дополнить словом «медицинской,»;

3) подпункт 2) части третьей пункта 1 статьи 18 после слов «военных интернов» дополнить словами «, военных врачей-резидентов»;

4) в статье 21:

часть вторую пункта 4-1 после слова «докторанта» дополнить словами «, военного врача-резидента»;

в части второй пункта 4-2 слова «либо докторанта» заменить словами «, докторанта, военного врача-резидента»;

5) подпункт 10) пункта 1 статьи 26 после слов «военных интернов,» дополнить словами «военных врачей-резидентов,»;

6) подпункт 4) пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«4) отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан по подготовке военно-технических специалистов на возмездной основе, за исключением:

женщин;

мужчин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.»;

7) части третью и четвертую пункта 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«Курсантам военно-медицинского факультета воинское звание «лейтенант медицинской службы» присваивается после окончания обучения по программе бакалавриата либо после завершения пятого года обучения образовательной программы непрерывного интегрированного медицинского образования.

Военнослужащие, продолжающие обучение по программам военной интернатуры либо на шестом курсе образовательной программы непрерывного интегрированного медицинского образования, проходят воинскую службу на воинской должности переменного состава военного интерна.»;

8) в статье 39-1:

пункт 3 после слов «назначаются на должности» дополнить словами «военного врача-резидента,»;

пункт 4 после слов «назначенные на должность» дополнить словами «военного врача-резидента,»;

9) подпункт 6) пункта 1 статьи 40 после слов «воинской службы» дополнить словами «, для военных врачей-резидентов – на десять лет воинской службы»;

10) части четвертую и пятую пункта 5-1 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«Военнослужащему при наличии медицинских показаний предоставляется санаторно-курортное лечение за счет средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в структуре которых они проходят воинскую службу.»;

11) в пункте 1 статьи 46:

часть четвертую после слов «военным интернам,» дополнить словами «военным врачам-резидентам,»;

часть пятую после слов «военных интернов,» дополнить словами «военных врачей-резидентов,».

13. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:

подпункт 3) пункта 1 статьи 13 дополнить частью второй следующего содержания:

«Военнослужащие по контракту, проходящие воинскую службу на должностях, соответствующих медицинской военно-учетной специальности, вправе заниматься оплачиваемой медицинской дея­тельностью, не препятствующей исполнению обязанностей воинской службы.».

14. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»:

1) пункт 6 статьи 6 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Законом Респуб­лики Казахстан «О страховой деятельности»;

2) пункт 6 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«6. Требование пункта 1 настоящей статьи не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Респуб­лики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также на государственные закупки финансовых услуг в части страхования профессиональной ответственности медицинских работников и государственные закупки, осущест­вляемые на основании подпунктов 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) и 46) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпунктов 1) и 2) пункта 1, подпунктов 2) и 3) пункта 2, пункта 3, подпункта 1), абзаца четвертого подпункта 2), подпункта 8), абзацев четвертого, пятого и шестого подпункта 9), подпунктов 10) и 11) пункта 5 и пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 4, абзацев шестого, седьмого и восьмого подпункта 2), подпунктов 4), 5) и 6), абзаца четвертого подпункта 7), абзацев второго и третьего подпункта 9), абзаца четырнадцатого подпункта 12), подпунктов 13) и 15) пункта 5, пунктов 7 и 14 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 апреля 2024 года

№ 74-VІIІ ЗРК

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Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 апреля 2024 года

№ 74-VІIІ ЗРК