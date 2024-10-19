Мажилисмены высадили 300 деревьев в рамках акции «Таза Қазақстан»
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Они высадили саженцы яблони, черёмухи и ирги, передает Kazpravda.kz
Депутаты Мажилиса и сотрудники аппарата палаты в преддверии Дня Республики продолжили акцию «Таза Қазақстан», высадив 300 деревьев в Астане.
В мероприятии принял участие председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.
Депутаты и сотрудники аппарата Мажилиса внесли вклад в озеленение территории парка Влюблённых в Астане.
В ходе субботника на территории вдоль проспекта Туран было высажено 300 саженцев яблони, черёмухи и ирги.