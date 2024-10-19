Мажилисмены высадили 300 деревьев в рамках акции «Таза Қазақстан»

Они высадили саженцы яблони, черёмухи и ирги, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

Депутаты Мажилиса и сотрудники аппарата палаты в преддверии Дня Республики продолжили акцию «Таза Қазақстан», высадив 300 деревьев в Астане.

В мероприятии принял участие председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Депутаты и сотрудники аппарата Мажилиса внесли вклад в озеленение территории парка Влюблённых в Астане.

В ходе субботника на территории вдоль проспекта Туран было высажено 300 саженцев яблони, черёмухи и ирги.