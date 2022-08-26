Статьи Мчал по острову поезд 26 августа 2022 г. 1:26 Флора Левина, область Абай Чем старше человек становится, тем все чаще воспоминания уносят его в детство. А у многих жителей Семея такие воспоминания связаны с детской железной дорогой, функционировавшей на острове Кирова (ныне – Бейбітшілік). Семейчане говорят: хорошо бы детскую железную дорогу возродить. Ведь в маленьком поезде, аналоге настоящего, можно было объехать весь остров. Об истории «Малого Турксиба» – а именно так называлась детская железная дорога – в нашем материале, основанном на данных, сохранившихся в Центре документации новейшей истории Семея. В рамках создания учебно-производственной базы для профориентации и отдыха учащихся школ города в начале апреля 1979 года было одобрено предложение Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги о возведении детской железной дороги силами предприятий, организаций и учебных заведений. Строительство на острове Кирова планировали завершить к 1 мая 1980 года – ко дню 50-летия открытия Турксиба. Горком комсомола в свою очередь объявил данный объект ударной комсомольской стройкой города. И работа закипела. Для начала под строительство первой очереди отвели земельный участок площадью 2,5 гектара, затем приступили к земляным работам, стали укладывать рельсы узкоколейной дороги. В середине июля соорудили временный вокзал, для чего использовали сборный павильон облмолобъединения, а в конце того же месяца на путь были установлены тепловоз и четыре цельнометаллических вагона. 5 августа 1979 года во Всесоюзный день железнодорожника детская железная дорога «Малый Турксиб» была торжественно открыта. По этому случаю собрались руководители области и города, рабочие и инженерно-технические работники Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги, сотни горожан. Все, кто увидел своими глазами новую дорогу, говорили: «Да, это замечательный, прекрасный подарок детям в Международный год ребенка!» Действительно, «Малый Турксиб» вызывал гордость и восхищение. И в первую очередь за людей, построивших эту дорогу. Место для нее также выбрано отличное: в старом тенистом парке. Кругом зелень, цветы, сама природа создала здесь уют для отдыха малышей. Начальником детской железной дороги был назначен Григорий Шейко. Официально первая очередь железной дороги «Малый Турксиб» была принята в эксплуатацию 25 декабря 1980 года. С первого дня работы за ней учредили строгий надзор. Тепловоз и вагоны на зиму консервировались, для охраны выстроили специальный сторожевой домик. К началу эксплуатационного сезона (май – октябрь) дорога тщательно проверялась, специалисты осматривали буквально каждый cантиметр железнодорожного полотна и каждый работающий механизм. Но иногда случались и непредвиденные ситуации. Так, весной 1985 дважды произошло затопление детской железной дороги, в некоторых местах размыло пути, но к началу сезона все полностью восстановили, а в 1988-м произошел сход одного вагона, обошлось без пострадавших. В июле 1986 года сдали в эксплуатацию вторую очередь детской железной дороги. К этому летнему сезону работу провели особенно тщательно: на колоннах разместили имитированные часы, отремонтировали сторожевую будку, перрон, станционный павильон, пути, вывесили красочные плакаты на здании и указатели по маршруту от моста до вокзала, установили светофоры, громкоговорящую аппаратуру, четыре вагона укомплектовали пожарным инвентарем. Вторая очередь «Малого Турксиба» увеличила протяженность детской железной дороги более чем вдвое. Если раньше на дороге всего в два километра существовали станции «Пионерская» и «Комсомольская», то теперь на маршруте в пять километров появились совершенно новые остановки – «Ленинская», «Кировская» и «Калининская» (по названию районов города). На каждой из них были обустроены посадочные платформы, имелись свой вокзал и павильон. Вторая очередь связала все культурно-спортивные комплексы острова. К летнему сезону 1987 года совместно с кафедрой графики пединститута вагоны художественно оформили и снаружи выкрасили голубой эмалью. В это же время провели ремонт в здании бывшего ресторана е«Весна» для приспособления его под помещение вокзала детской железной дороги. В 1988 году начальником детской железной дороги стал С. М. Мазный. В 1990 году вагоны заменили на новые, но уже в 1991-м начался закат первой детской железной дороги в Семее. Сначала сократили начальника, его заместителя и инструктора, а в 1993-м детскую железную дорогу передали в распоряжение ПЧ-18. 29 мая 1995 года вышел приказ начальника Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги о закрытии детской железной дороги из-за отказа областной администрации в оказании финансовой помощи. Всех работников, кроме охранников, отправили в отпуск без содержания. В прошлом году городские власти решили благоустроить остров и обустроить парк отдыха для семейчан. От горожан начали поступать предложения о возрождении «Малого Турксиба». Как сообщил на недавней пресс-конференции руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев, по благоустройству острова готовится эскиз. Над ним работают дизайнеры и архитекторы. – Согласно утвержденным эскизам начнется реализация проекта. Например, есть предложения по изменению тропы здоровья, реконструкции самой детской железной дороги, – рассказал Амантай Утельбаев. Появится ли детская железная дорога на острове вновь в Год детей в Семее – покажет время.