Мчал по острову поезд

Чем старше человек становится, тем все чаще воспоминания уносят его в детство. А у многих жителей Семея такие воспоминания связаны с детской железной дорогой, функционировавшей на острове Кирова (ныне – Бейбітшілік).

Семейчане говорят: хорошо бы детскую железную дорогу возродить. Ведь в маленьком поезде, аналоге настоящего, можно было объехать весь остров. Об истории «Малого Турксиба» – а именно так называлась детская железная дорога – в нашем материале, основанном на данных, сохранившихся в Центре документации новейшей истории Семея.

В рамках создания учебно-производственной базы для проф­ориентации и отдыха учащихся школ города в начале апреля 1979 года было одобрено предложение Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги о возведении детской железной дороги силами предприятий, организаций и учебных заведений. Строительство на острове Кирова планировали завершить к 1 мая 1980 года – ко дню 50-летия открытия Турксиба. Горком комсомола в свою очередь объявил данный объект ударной комсомольской стройкой города.

И работа закипела. Для начала под строительство первой очереди отвели земельный участок площадью 2,5 гектара, затем приступили к земляным работам, стали укладывать рельсы узкоколейной дороги. В середине июля соорудили временный вокзал, для чего использовали сборный павильон облмол­объединения, а в конце того же месяца на путь были установлены тепловоз и четыре цельнометаллических вагона.

5 августа 1979 года во Все­союзный день железнодорожника детская железная дорога «Малый Турксиб» была торжественно открыта. По этому случаю собрались руководители облас­ти и города, рабочие и инженерно-технические работники Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги, сотни горожан. Все, кто увидел своими глазами новую дорогу, говорили: «Да, это замечательный, прекрасный подарок детям в Международный год ребенка!»

Действительно, «Малый Турк­сиб» вызывал гордость и восхищение. И в первую очередь за людей, построивших эту дорогу. Место для нее также выбрано отличное: в старом тенистом парке. Кругом зелень, цветы, сама природа создала здесь уют для отдыха малышей.

Начальником детской железной дороги был назначен Григорий Шейко.

Официально первая очередь железной дороги «Малый Турк­сиб» была принята в эксплуатацию 25 декабря 1980 года. С первого дня работы за ней учредили строгий надзор. Тепловоз и вагоны на зиму консервировались, для охраны выстроили специальный сторожевой домик.

К началу эксплуатационного сезона (май – октябрь) дорога тщательно проверялась, специа­листы осматривали буквально каждый cантиметр железнодорожного полотна и каждый работающий механизм.

Но иногда случались и непредвиденные ситуации. Так, весной 1985 дважды произошло затоп­ление детской железной дороги, в некоторых местах размыло пути, но к началу сезона все полностью восстановили, а в 1988-м произошел сход одного вагона, обошлось без пострадавших.

В июле 1986 года сдали в экс­плуатацию вторую очередь детской железной дороги.

К этому летнему сезону работу провели особенно тщательно: на колоннах разместили имитированные часы, отремонтировали сторожевую будку, перрон, станционный павильон, пути, вывесили красочные плакаты на здании и указатели по маршруту от моста до вокзала, установили светофоры, громкоговорящую аппаратуру, четыре вагона укомплектовали пожарным инвентарем.

Вторая очередь «Малого Турк­сиба» увеличила протяженность детской железной дороги более чем вдвое. Если раньше на дороге всего в два километра существовали станции «Пионерская» и «Комсомольская», то теперь на маршруте в пять километров появились совершенно новые остановки – «Ленинская», «Кировская» и «Калининская» (по названию районов города). На каждой из них были обустроены посадочные платформы, имелись свой вокзал и павильон. Вторая очередь связала все культурно-спортивные комплексы острова.

К летнему сезону 1987 года совместно с кафедрой графики пединститута вагоны художественно оформили и снаружи выкрасили голубой эмалью. В это же время провели ремонт в здании бывшего ресторана е«Весна» для приспособления его под помещение вокзала детской железной дороги.

В 1988 году начальником детской железной дороги стал С. М. Мазный.

В 1990 году вагоны заменили на новые, но уже в 1991-м начался закат первой детской железной дороги в Семее. Сначала сократили начальника, его заместителя и инструктора, а в 1993-м детскую железную дорогу передали в распоряжение ПЧ-18.

29 мая 1995 года вышел приказ начальника Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги о закрытии детской железной дороги из-за отказа областной администрации в оказании финансовой помощи. Всех работников, кроме охранников, отправили в отпуск без содержания.

В прошлом году городские власти решили благоустроить остров и обустроить парк отдыха для семейчан. От горожан начали поступать предложения о возрождении «Малого Турксиба». Как сообщил на недавней пресс-конференции руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев, по благоустройству острова готовится эскиз. Над ним работают дизайнеры и архитекторы.

– Согласно утвержденным эскизам начнется реализация проекта. Например, есть предложения по изменению тропы здоровья, реконструкции самой детской железной дороги, – рассказал Амантай Утельбаев.

Появится ли детская железная дорога на острове вновь в Год детей в Семее – покажет время.