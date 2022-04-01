Восстановление исторической справедливости начинается с реанимации музейной экспозиции, которая то возникала, то исчезала в ходе многочисленных реконструкций. Но музей в современном виде – нечто большее, чем просто собрание старинных вещей. В отрыве от истории реальных людей это не более чем коллекция антиквариата. Да и молодежь, которая сегодня составляет больше половины посетителей катка, скорее, впечатлит короткое видео в TikTok, чем «простыня» текста на стендах.

В декабре 2022 года легендарный стадион «Медеу» отметит 50-летие. К юбилею здесь решили углубиться в историю и воздать должное людям, подарившим миру это уникальное место.

Если говорить о «Медеу» через призму людей и фактов, следует начать с того, что 50 лет – это возраст стадиона. Это технический и архитектурный юбилей. Но лед, тот самый уникальный лед, гораздо старше. Именно лед – главный экспонат музея «Медеу». Экспонат, доступный для всех. Экспонат, наглядно доказывающий, что каток сегодня – не старая ваза на пыльной полке истории, а действующий персонаж.

Несмотря на то что последний чемпионат мира по конькобежному спорту в Алматы состоялся в 1988 году, о «Медеу» знают и помнят во всем мире. Прежде всего – о конькобежном. В Нидерландах, Норвегии, Германии на пароль «Казахстан» вы обязательно услышите отзыв: «О, Medeo!!!» И обязательно это будет отзыв в превосходной степени.

Почему? Просто представьте, что до сих пор по числу установленных мировых рекордов «Медеу» остается лучшим катком в мире. Феноменальный лед в первые же минуты своего существования затмил все катки. На пике славы здесь в буквальном смысле с утра до поздней ночи стояла очередь из спортсменов, желающих стать частью большого явления, которое вошло в историю под именем «Фабрика рекордов».

Медеу Пусурманов

Все началось в самом конце позапрошлого века. 21 января 1898 года житель Верного Медеу Пусурманов подал губернатору Семиречья прошение: «…покорнейше прошу Ваше Превосходительство не отказать разрешить мне построить деревянный дом в вышеизложенном месте». Разрешение было получено. Так в ущелье появились первые дома Медеу, и всю прилегающую местность стали называть по имени их владельца.

Отправляясь в ущелье, тогда так говорили: «Поехали к Медеу». Прежде эти места назывались Третий аул Малоалматинской волости Верненского уезда. Довольно скучное название, особенно по нынешним временам. Но и новое имя прижилось не сразу.

Дмитрий Фурманов

Находясь в статусе градоначальника Верного, уполномоченный Реввоенсовета в Семиречье Фурманов распорядился создать в здании бывшей Лесной школы кумысолечебницу. Здравница разместилась в домах, реквизированных властью у потомков Пусурманова. За курортом закрепилась аббревиатура МДО – местный Дом отдыха. В сочетании с существующим именем появилось новое прочтение названия ущелья, которое на долгое время стало именем и для стадиона – «Медео».

Константин Кудрявцев

Советский конькобежец и легкоатлет, тренер по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Инициатор строительства первого высокогорного катка в стране. Человек, без которого не было бы «Медеу». Главный двигатель прогресса советского конькобежного спорта.

После неудачи советских конькобежцев на чемпионате мира 1948 года тренер Кудрявцев получил поддержку своей идеи построить высокогорный каток. Спортивная история ущелья началась именно стараниями этого человека, который не просто придумал и нашел подходящее место, но и своими руками заливал первый лед на «Медеу».

«Хватит нам внизу копошиться, так никогда и скорости настоящей не узнаем», – сказал Кудрявцев и принялся творить историю. Его именитый ученик Евгений Гришин писал: «Все самые важные события в истории советских конькобежцев в те времена начинались с фразы «однажды Кудрявцев решил...».

Именно Кудрявцев, исследуя высокогорные районы СССР, в 1949 году нашел идеальное мес­то неподалеку от Алма-Аты. Мягкий климат, оптимальный уровень солнечной радиации, пониженное атмосферное давление, специфическая роза ветров, ледниковая вода горной реки Малой Алматинки делали лед самым скоростным в мире.

«Защищенная от ветра площадка, великолепный микроклимат, очень удачное расположение гор – на лед светит только утреннее солнце, потом оно скрывается за горой. В ущелье протекала горная речка Малая Алматинка с удивительно мягкой и чистой водой. Когда я впервые встал там на лед, то почувствовал, будто ноги сами несут меня», – писал главный тренер сборной СССР по конькобежному спорту Константин Кудрявцев.

Старый «Медеу»

(1951–1968 гг.)

На первом же старте 5 февраля 1951 года Софья Кондакова, чемпионка мира в многоборье, пробежала 1 000 метров за 1 минуту и 36 секунд. Так здесь состоялся первый мировой рекорд.

Именно Кондакова чуть позже сыграла роль в судьбе знаменитого спартаковца Николая Старостина. Советский футболист и хоккеист, один из первых руководителей спортивного общества «Спартак» провел в Алма-Ате часть 12-летней ссылки по обвинению в измене Родине. В 50-х годах Старостин внес большой вклад в развитие алматинской команды по хоккею с мячом. Благодаря в том числе влиянию Кондаковой, которая выступала за «Динамо» и смогла добиться перевода именитого тренера из дальневосточных лагерей в Алма-Ату. Здесь тренер получил не только относительную свободу, но и возможность заниматься любимым делом. А «Динамо» просуществовало до 1995 года, став многократным чемпионом и призером первенства СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов, проведя на «Медеу» множество ярких матчей.

Но вернемся к конькам. Всего за два первых года на льду «Медеу» были побиты все мировые рекорды. Так каток получил свой гордый титул «Фабрика рекордов». За 17 сезонов здесь было установлено 54 мировых рекорда.

«Медеу» был хорош не только удивительным льдом, на котором советские спортсмены за короткий срок отвоевали у зарубежных конькобежцев все мировые рекорды. Каток стал прекрасной тренировочной базой. Он позволял овладевать техникой бега на быстром льду и успешно использовать ее на чемпионатах мира, Европы и на зимних Олимпийских играх.

Естественный каток «Медеу» имел два существенных недостатка: отсутствие удобств для спортсменов и зрителей и короткий сезон работы: полтора месяца в году. Из-за угрозы селей и снежных лавин капитальное строительство не велось. А в 1968 году в связи с началом строительства селезащитной плотины каток и вовсе перестал функционировать.

Кстати, до середины 50-х каток носил имя «Искра» и был приписан одноименному спортивному добровольному обществу. Ранний облик катка запечатлел классик отечественной живописи Абылхан Кастеев. Флаги всего мира, зрители, расположившиеся прямо на склоне горы Мохнатка. Рукотворное чудо совершило революцию не только в конькобежном спорте. «Медеу» было уготовано оставить след везде, где это только возможно: в литературе, архитектуре, спорте, строительстве.

В 1969 году в газете «Спорт» первый мастер спорта по конькобежному спорту Ораз Конлыбаев отмечал: «Алма-Ата становится сейчас крупнейшим центром конькобежного спорта в нашей стране, своеобразной фабрикой по производству мастеров высоких скоростей олимпийского резерва и пополнения для сборных команд Советского Союза. Все говорит за то, что назрела необходимость иметь в Алма-Ате свою собственную искусственную дорожку. Ее сооружение необходимо и потому, что Алма-Ата с ее великолепными природными условиями становится главным опорным центром по подготовке сильнейших конькобежцев, способных оказать достойную конкуренцию скороходам мира».

Вскоре эпохальная стройка началось. Построенная плотина выступила в роли щита, который позволил замахнуться на серьезный проект, не опасаясь удара стихии. Собственно, именно плотина спасла не только весь город, но и молодой стадион «Медеу». 15 июля 1973 года на Малоалматинское ущелье обрушился сель мощностью свыше четырех миллионов кубометров воды, и плотина удержала его.

Так описывала происшедшее «Литературная газета»: «За покрытым елями склоном горы взвился вверх огромный рыжий столб пыли, целый смерч; он же закрыл и солнце, и небо, и в то же мгновение уши резанули грохот, скрежет. Из-за поворота выкатился огромный грязевой вал. Вал сходу ударился о твердь котлована, в ели, легко вывернул их из земли, потом отпрыгнул в обратную сторону, к противоположному склону… обрушился на него всей своей тяжестью – и полсклона как не бывало: ни елей, ни кустарниковых зарослей…»

Новый «Медеу»

Спортивный комплекс «Медео»: архитекторы Владимир Кацев, Арыстан Кайнарбаев, памятник градостроительства и архитектуры республиканского значения, визитная карточка и символ Алма-Аты. Авторская группа – архитекторы и инженеры за работу над проектом были удостоены Государственной премии СССР.

«По всему миру разлетелась новость о том, что в СССР планируют построить уникальный высокогорный каток. На карте стоял престиж государства. Честно скажу, волновался я сильно, ночей недосыпал, аппетит пропал абсолютно. Но я рук не опускал и верил в свои силы. Я горжусь тем, что на катке «Медеу» были поставлены многочисленные рекорды», – писал архитектор Владимир Кацев.

Первые старты на стадионе состоялись 28 декабря 1972 года. Эта дата считается днем рож­дения «Медеу». Во время церемонии был проведен традиционный парад спортсменов, чествование ветеранов-конькобежцев, вручение символического ключа от катка.

В газете «Казахстанская правда» читаем: «Еще несколько лет назад здесь был каток с естественным льдом. Это был необычный лед – самый быстрый в мире. Удастся ли новому современному стадиону продолжить историю рекордов? Без сомнения – да. Уже установлен первый рекорд: вместо планируемого 1974 года строители подарили стадион всем гражданам СССР досрочно – в 1972 году».

В первый год эксплуатации катка из 375 лучших результатов сезона в мире 249 были показаны на «Медеу» и только 126 – на всех остальных катках мира вместе взятых.

С момента постройки высокогорного катка здесь было установлено 114 мировых рекордов.

Май Хван

«Профессор конькобежного спорта». Автор методики подготовки спортсменов в условиях высокогорья на «Медеу». Родился в 1929 году. С 1954 по 1988 год тренировал сборную Казахстана по конькобежному спорту. Подготовил свыше 100 мастеров спорта СССР. Более 30 его воспитанников стали заслуженными тренерами СССР и КазССР. За подготовку спортсменов высокого класса в 1958 году ему первому среди тренеров Казахстана присвоено звание «Заслуженный тренер СССР».

По рекомендации Мая Унденовича в горных условиях занимались также и представители других видов спорта. Так в Казахстане появились свои чемпионы в боксе, борьбе, волейболе, водном поло и других дисциплинах.

«Медеу» был, есть и будет самым знаменитым катком на земле. Я видел и знаю все катки мира, но лучше, чем «Медеу», нет», – уверен Май Хван.

«Мне приходилось выступать на всех известных катках мира в Скво-Велли, Кортина-д’Ампеццо, Давосе, Осло. Ничего не скажешь, замечательные катки. Но лучший каток – «Медеу». Здесь лучший в мире лед, которому наши спортсмены обязаны самыми высокими в мире достижениями», – признался чемпион мира и Европы Евгений Гришин.

«Азия дауысы»

(1990–2004 гг.)

Самый знаменитый казахстанский поп-фестиваль. В 90-е годы из-за сложного экономического положения спортивное значение «Медеу» отошло на второй план. Стадион стал домом для музыкального международного фес­тиваля «Азия дауысы».

За 14 лет на сцене фестиваля выступили исполнители более 100 стран. В разные годы гос­тями конкурса были известные зарубежные исполнители: Патрисия Каас, Пупо, Тото Кутуньо, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Boney M…

Проект стал брендом Казахстана. Конкурс вселял в людей чувство социального оптимизма во времена, когда все вокруг было плохо. Говорили, что во время фестиваля даже уровень преступности в городе падал, потому что все в это время были на «Медеу».

Конкурс стал культовым проектом для зрителей. В 1995 году «Медеу» собрал 18 тыс. зрителей – это абсолютный рекорд посещаемости стадиона.

Его величество лед

«Медеу» – самый высокогорный открытый конькобежный каток в мире с искусственным льдом. Отметка льда – 1 691,2 мет­ра над уровнем моря. 168 мировых рекордов с 1954 по 1987 год – лучший результат среди всех катков мира.

В современной истории «Медеу» находится место и концертам, и массовому, и профессиональному спорту. В юбилейный год каток возвращается к историческому облику – без рекламы на фасаде. К заливке льда из горной реки, как в прежние годы. Легенда оживает. Музей – одна из задач. Куда важнее сохранить и приумножить значение и качество льда. Каким бы ни был спрос на историю, главный экспонат здесь – это его величество лед.