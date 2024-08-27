Медик из Актау переплыл Босфор

На своей странице в Instagram казахстанец поделился впечатлениями от спортивных достижений.

«25 августа случилось то, к чему я готовился в течение 8 месяцев. Я переплыл Босфор и стал кросс-континентальным пловцом. Идея вынашивалась в течение двух лет, но в силу обстоятельств воплотилась только вчера. Надо сказать, что это самый популярный заплыв через Босфор (Турция) длиной 6 500 метров из Азии в Европу (отсюда и название The Bosphorus Cross-Continental Swim).

С апреля я усердно тренировался online у тренера Ирины. На мой взгляд, очень плодотворно. Группой поддержки выступил Василий Пасенов, за что ему огромное спасибо. Познакомился с пловцами из разных регионов нашей родины. Очень позитивные, мотивированные и приятные люди. Из Актау не встретил никого, возможно были участники, но я не знаю», – рассказал Болат Ишангали.