Медпоезд с бесплатной помощью врачей и юристов прибыл в Актюбинскую область

Здравоохранение
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Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» окажет бесплатную помощь жителям Актюбинской области. За время пребывания в регионе врачи и юристы обслужат 9 сел и близлежащих населенных пунктов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Сегодня поезд начал свой маршрут с села Ногайты. Далее он сделает остановки на станциях Шубаркудык, Карашокат, Котыртас, Кандыагаш, Мартук, Аккемер, Кемпирсай.

В Шубаркудык поезд будет работать 21-22-го июня, Карашокат 23-го июня,  Котыртас 24-го июня, Кандыагаш 25-26-го июня.
В Мартук, Аккемер и Кемпирсай поезд приедет в июле. Жители Мартук смогут обратиться за консультацией 13-14 июля, Аккемер – 15-17 июля, Кемпирсай – 17-18 июля.

Прием ведут 29 врачей по основным направлениям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, неврология, оториноларингология, офтальмология, стоматология, гинекология, урология, функциональная диагностика, рентген и психология.
Помимо консультаций, в вагонах можно пройти УЗИ, ЭКГ, флюорографию, гастрофиброскопию, лабораторные анализы и другие обследования. При необходимости врачи проводят малые хирургические вмешательства. Все санитарные и технические нормы соблюдены: поезд оснащен современным оборудованием.

Наряду с врачами сельчан проконсультируют юристы и медиаторы, представленные Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Они помогут в решении трудовых споров, оформлении социальных выплат, разъяснении судебных и правовых процедур.

После завершения миссии в Актюбинскойобласти поезд направится в Западно-Казахстанскую и Костанайскую области.

#здравоохранение #Актюбинская область #поезд «Саламатты Қазақстан»

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