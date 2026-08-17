Ошибочные штрафы за скорость на трассах: МВД сделало важное заявление

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В МВД разъяснили ситуацию с предписаниями, ошибочно сформированными в результате технического сбоя в информационной системе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Уважаемые водители! Видим, что сейчас немало вопросов по штрафам за скорость на трассах. Поэтому хотим коротко объяснить, что произошло. С 13 по 14 августа в информационной системе "ЕРАП" Генпрокуратуры произошел технический сбой при автоматическом формировании предписаний. В результате часть нарушений средней скорости была ошибочно оформлена как превышение мгновенной скорости. В настоящее время совместно с коллегами проводим работу по устранению последствий технического сбоя. Сразу хочу успокоить водителей: никуда идти не нужно. Не нужно обращаться в полицию или что-либо доказывать. Все ошибочно сформированные предписания уже выявлены и будут отменены автоматически», − отметил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.

Также он добавил, что речь идет только о штрафах, ошибочно сформированных на трассах именно в результате указанного технического сбоя.

«Что касается водителей, которые уже оплатили такие штрафы, сейчас прорабатывается механизм возврата уплаченных средств. Ситуация находится на контроле», − заключил спикер.

Ранее «ҚазАвтоЖол» проинформировал о введении контроля средней скорости движения на отдельных платных участках автомобильных дорог республиканского значения. Новая мера направлена на снижение аварийности, профилактику нарушений скоростного режима и повышение безопасности водителей и пассажиров.