Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
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Беседовала Людмила Макаренко
Не будет этой стойкой и равномерно составленной смеси, не будет самобытного, уникального и самодостаточного народа. Почему в эпоху глобального смещения акцентов на унификацию всего и вся – на усредненное и обобщенное – так важно сохранять национальный и культурный капитал, мы говорим с и. о. директора Государственного академического театра танца РК Еленой Толмачевой.