Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей

– Елена Сесеновна, давайте вспомним о совсем свежей идее по-новому отмечать Наурыз. Не все пока поняли смысла, простите за тавтологию, в таком переосмыслении народного праздника. А Вы в чем его видите?

– Казахстан – современное государство со своими цивильными законами, во многом европейскими нормами и укладом жизни. Но какие бы ни были времена, главными для любого народа останутся те нормы и правила, которые придают осмысленность его существованию.

Традиции нашего народа идут из глубины веков, от древних кочевников. И главные нравственные принципы – гостеприимство, почитание старших, отзывчивость, добродушие, порядочность – самые живучие, они переходят от поколения к поколению.

Конечно, это нормы жизни не только наших предков, но и многих других народов с богатой историей и крепкими устоями. А все потому, что они действительно остаются вне времени и вне ситуации, и их нужно не просто сохранять, но и развивать, укреплять, прививать с младенчества.

Новая концепция празднования Наурыза именно таким намерениям и соответствует. Глава государства предложил отмечать его более осмысленно. И мне кажется, тематичес­кая наполненность каждого из праздничных дней декады сделала народный праздник более содержательным и даже поучительным, это позволяет представить вековые традиции для понимания их глубинного смысла. Темы благодарности, уважения к старшим, отношения к нацио­нальной одежде заслуживают такого внимания.

– В вашем коллективе праздник тоже проходил по новому сценарию?

– Да, наш театр впервые отмечал Наурыз, можно сказать, по-особому. В день почитания старшего поколения пригласили в гости ветеранов. Накрыли дастархан, от души пообщались. В итоге получились не просто приятные посиделки, а полезный обмен воспоминаниями, опытом, творческой энергией.

День национального костюма вызвал неожиданное воодушевление. Мы целый день провели в народных казахских камзолах из костюмерного цеха и получили несказанное удовольствие: это просто красиво и создает новую, нестандартную обстановку.

Очень трогательными выдались благотворительные выезды. Наши танцоры участвовали в небольшом совместном концерте с музыкантами Государственной филармонии в областном детском доме. Нескольким семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, отвезли продуктовые корзины.

Признаюсь, такие встречи нелегко даются: в ежедневной суете мы редко задумываемся, что рядом живут обездоленные люди, семьи с тяжелыми судьбами. И моральная встряска заставляет по-другому взглянуть на вещи, которые кажутся простыми.

Символично, что завершалась декада днем очищения. С одной стороны, по традиции с приходом весны мы приводили в порядок города и поселки, наш коллектив тоже вышел на субботник для очистки территории театра. Но, с другой стороны, в этом событии я вижу более глубинный смысл – духовного очищения, пробуждения для чего-то нового, что позволит начать год с чистыми и светлыми помыслами, желаниями и планами.

Мне кажется, Наурыз «по-новому» заставил нас на многое взглянуть другими глазами, иначе оценить уже знакомое и привычное.

– У искусства в целом такая миссия – сохранять культурные традиции. Но у вас театр классического танца. Ставите ли вы перед собой задачу развивать национальную тематику или все-таки высокое искусство не терпит конкуренции?

– Да, конечно, все 57 лет, которые существует наш театр, и 56 из них бессменным руководителем оставался Булат Газизович Аюханов – гений балета. Развитие идет в одном направлении – классического танца. Тем не менее в репертуаре всегда находилось место казахской хореографии. Буквально в завершение празднования Наурыза мы представили гала-концерт, программа которого полностью состояла из национальных танцев. Зрители были в восторге.

В ноябре этого года планируем представить новую постановку – балет «Ақсақ құлан» на музыку Алмаса Серкебаева. С ее автором Мауленом Тлеубаевым у нас наладилось успешное сотрудничество. Театр и впредь будет развивать национальную тематику, это наши корни – то, что отличает нас от многих других.

В дань уважения к прошлому театра и его создателю в рамках утвержденной концепции будут восстанавливаться балетные спектакли из золотого фонда, начиная с репертуара еще 60-х годов. Зрителям, думаю, понравится это обращение к истории.

– И какие произведения планируются к восстановлению?

– Мы уже воссоздали балет «Гамлет. Принц Датский», пос­тавленный Булатом Аюхановым в 1972 году. У самого маэстро это была главная и любимая партия. Нам было важно в первую очередь вернуть к жизни именно эту его работу.

Что примечательно, дочь Булата Газизовича в знак благодарности изготовила памятную медаль «От Гамлета Гамлету» и от имени семьи вручила ее исполнителю главной партии в восстановленном балете – ведущему солисту театра Дияру Акеневу.

И впредь приоритетом для нас будет все, что создал наш мастер, его работы останутся в основе репертуара. Для этой работы намереваемся привлекать молодых интересных постановщиков. Кроме уже упомянутого Маулена Тлеубаева с нами работает талантливый хореограф Анвара Садыкова, как раз она ставит для коллектива замечательные номера по казахской тематике.

– Булат Аюханов был всем в этом театре. Что Вы считаете важным сохранить из оставленного этим редким по величине таланта человеком? И вообще – стоит ли цель продолжить историю, автором которой он был, или театр готов начать новую жизнь?

– Конечно, нет, это театр Аюханова, его детище, и он таковым останется. Главное, что от нас требуется, – сохранить дух, который он поселил в этих стенах. А получится это лишь тогда, когда мы будем продолжать дело всей его жизни.

Почему я не сомневаюсь в наших планах? Да потому что в театре остался сильный профессиональный состав во главе с главным балетмейстером Гульфидой Гафуровой. 40 лет она прожила рядом со своим учителем. Он дал ей все, чем владел сам, а она унаследовала стиль, язык Аюханова. Нередко мы замечаем, что Гульфида Шахиевна даже говорит, выражает эмоции, как Булат Газизович.

Артисты балета, которые танцевали при Аюханове, теперь наши педагоги, балетмейстеры, им переходит богатое наследие, и они будут восстанавливать спектакли с первых афиш театра. На сцену вернутся и те работы, которые со временем подзабыты. Поднимаем записи, ищем источники, и в этом отношении Гульфида Шахиевна прикладывает просто титаничес­кие усилия. Скажу одно: Булат Газизович создал этот театр и будет в нем жить.

– Скажите, а как вы чувствуете себя на фоне известных национальных театров с их историческим бэкграундом, хорошей бюджетной подпиткой и армией преданных зрителей? Вашему не менее интересному, самобытному коллективу не сложно удерживать интерес к себе?

– Я не думаю, что мы должны как-то стараться выделиться на этом фоне. У нас своя надежная ниша. Мы – театр миниатюр. Наши спектакли, может быть, не такие масштабные, не требуют дорогих декораций, а значит, и больших финансов. Зато у нас есть то, что высоко ценится в искусстве, – профессиональный состав танцоров и балетмейстеров.

Единственное неудобство – у нас нет собственного театрального здания, своей сцены. Но и эта проблема решаема: мы выступаем на сценах КазНТОБ, филармонии имени Жамбыла, Казахского ТЮЗа, наладили отношения с Almaty Theatrе, где шикарный зал, хорошие репетиционные классы, и каждый месяц выступаем там.

У Государственного академического театра танца есть свои зрители, история, специфика и уникальность. Мы много работаем, а благодаря всесторонней поддержке Министерства культуры и информации растем, развиваемся, ездим на гастроли, содержим большой творческий коллектив. Что еще нужно для удовлетворения своим делом?