Меня каждый день просят принять кого-нибудь на работу – Генпрокурор РК
Азамат Сыздыкбаев
Генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов рассказал о причинах моратория, наложенного на прием сотрудников, передает Kazpravda.kz.
"На этой должности я всего два месяца, и меня все время просят взять кого-нибудь на работу, каждый день. Пытаются подарить резюме. Сначала я пытался им объяснять, сейчас не делаю этого. Предлагают кандидатуры десятками. У многих наших молодых людей есть "агашки" и "татешки", для них это в норме. Они удивляются: "А как еще можно по-другому?" Мое личное мнение: в этом виноваты не они, а мы, руководство прокуратуры. Мы не создали справедливую систему отбора кадров, поэтому они ищут различные пути. Спустя некоторое время после своего назначения, я не знал, что с этим делать, и объявил мораторий на прием, который действует и на сегодняшний день", – рассказывает Генпрокурор.
Асанов видит главную причину данной проблемы в несовершенной системе отбора кандидатов и субъективном отношении при приеме на работу.
"У нас есть две проблемы – несовершенство процесса отбора и субъективизм при приеме на работу. Кандидат сегодня оценивается по четырем позициям: анкетные данные, медкомиссия, спецпроверка и тестирование. Но из всего этого мы не видим, кто на самом деле перед нами. Мы не знаем, как он рос, что читал, чем увлекался, что полезного сделал в школе, в вузе, для родных и друзей, с кем общается в соцсетях, и других вещей, о которых обычно не пишут в резюме. Это как айсберг: 90% объема – под водой", – говорит он.
Генеральный прокурор РК рассказал, как сам столкнулся с такой проблемой, когда окончил вуз в далеком 1985 году: "Говоря о субъективизме при приеме на работу, следует отметить, что эта проблема возникла не вчера. Когда я заканчивал КазГУ в 85-м году, там был такой принцип – чем выше у тебя балл, тем больше шансов выбрать нужный регион и профессию. По сравнению с моими земляками у меня был высший балл. В прокуратуре были 4 вакантных места, и я зашел первый, но мне места не досталось. Места достались моим сокурсникам, которые шли после меня. Я не обижался – не буду же я спорить со своими друзьями, но тогда я так считал".
По его словам, для решения проблемы и отмены моратория сначала нужно выстроить систему, которая позволит отобрать самых лучших и достойных.
"Мне жалуются, что не хватает людей здесь и там, стоит работа, но я не могу отменить мораторий, потому что в начале надо сделать так, чтобы прием на работу у нас был максимально прозрачным и объективным", – подчеркнул Асанов.
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