Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой

В мире, Европа, Олимпиада
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Айман Аманжолова
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Купание проходило под наблюдением жандармов и спасателей на лодках

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Глава французской столицы искупалась в реке Сена, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию в рамках грядущих Олимпийских игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Купание проводилось под наблюдением жандармов и спасателей на лодках, а также большого количества журналистов - по данным мэрии, 150 работников СМИ запросили аккредитацию для освещения этого события.

Компанию Идальго в этом заплыве составил глава организационного комитета ОИ-2024, олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге и префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом. Кроме того, вслед за ними в воду окунулись около десятка спортсменов-любителей.

Все участники акции зашли в воду с плавучей платформы у набережной Анри IV в районе острова Сен-Луи. Купание чиновников было непродолжительным, и уже менее чем через 100 м Идальго и Эстанге под аплодисменты вышли на сушу. Остальные участники остались в воде, некоторые играли в водное поло, позже к ним присоединилось еще несколько десятков человек.

«Мы наконец-то сделали это после четырех лет работы. Представьте, что уже через год здесь будет [официально разрешенное] место для купания, куда смогут прийти все, кто хочет поплавать. Всего у нас будет три таких точки на реке. Олимпийские игры стали для нас не просто вызовом, но и двигателем для положительных изменений», - сказала Идальго журналистам после купания.

Глава городской администрации выразила уверенность, что все условия соответствуют для проведения олимпийских соревнований по плаванию в водах реки. Летом 2024 года в Париже в рамках Олимпийских игр запланированы проведение соревнований по плаванию на открытой воде (8-9 августа) и этап триатлона (30-31 июля).

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона, 10 500 спортсменов сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по реке Сене. На фоне высокого риска потенциальных угроз на церемонии открытия, число зрителей было решено сократить с 600 тыс. до 326 тыс., а перед началом Игр будут введены специальные QR-коды для перемещения в районе олимпийских объектов и возле набережных Парижа.

Ранее стало известно, что в Париже ликвидировали один из крупнейших палаточных лагерей мигрантов в рамках подготовки к Олимпиаде. 

#Париж #купание #мэр #Сена #Идальго

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