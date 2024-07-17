Крупный лагерь мигрантов ликвидировали в Париже перед Олимпиадой

Это один из крупнейших палаточных лагерей мигрантов

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Власти Парижа в среду ликвидировали один из крупнейших лагерей мигрантов на окраине города в рамках «социальной чистки» перед прибытием гостей Олимпиады, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Утром к метро Порт-де-ля-Виллет прибыла полиция и ряды автобусов. Здесь на севере Парижа под мостами на канале Сен-Дени, в районе кольцевой автодороги всегда можно обнаружить палаточный городок, где живут мигранты.

«Сегодня заканчивается фаза так называемой «социальной чистки». Последний лагерь мигрантов в Париже эвакуировали, людей отправили на автобусах либо в регионы, либо во временные структуры в Иль-де-Франс», - сообщил один из сотрудников, участвующих в ликвидации лагеря.

Вывоз лагеря прошёл мирно. Мигранты, в основном из африканских стран, собрали свои вещи и сели в автобусы.

По официальным данным, в преддверии Олимпиады мэрия вывезла из города уже 5 200 бездомных. При этом ассоциации по защите беженцев утверждают, что с апреля 2023 года, когда началась подготовка к играм, было вывезено более 12 500 человек.

Среди переселенных - просители убежища, а также семьи и дети, которые находятся в уязвимом положении.

Действия властей подверглись критике ассоциаций, отмечающих, что власти «пытаются скрыть нищету» от глаз общественности.

Ранее стало известно, что мэр Парижа искупается в Сене перед Олимпиадой.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.