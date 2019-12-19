Меридианы народной дипломатии

Платформа «G-Global: Большая Евразия»

В условиях формирующегося многополярного мира ширится международная поддержка инициатив Казахстана – от проекта G-Global до диалога в формате Большой Евразии. Причем в авангарде этого движения находится в том числе молодежь.

За годы независимости казах­станское общество обрело новый опыт и уверенность в своих силах. При этом на эффективность эволюционных преобразований большое влияние постоянно оказывали импульсы в виде предлагаемых для реализации четких программ, а также неординарные политические решения по их реа­лизации, автором которых был Первый Президент РК Нурсултан­ Назарбаев­, открывший для казахстанцев глобальный мир, а для мира – казахстанцев и нашу республику.

Сегодня на фоне глобальных климатических, экологических, социальных и других угроз в странах Европы и Азии активизируются общественные движения за мир без монополий, ядерного оружия, экономических, социальных и других потрясений. В условиях цифровой мобильности эти процессы набирают силу. И на поверку выходит, что даже одна юная девочка по имени Грета способна обескуражить своей правдой консервативный мир.

За годы независимости Казахстан, будучи неотъемлемой частью цивилизованного мира, выдвинул целый ряд международных инициатив, направленных на решение актуальных проблем и противоречий, в том числе в плане координации долгосрочных перспектив развития в глобальном формате G-Global. Эти концепции и проекты стали частью общемировой антикризисной политики, устойчивого развития, ядерной и другой безо­пасности.

Кульминацией усилий стало начало диалога по сопряжению важных проектов и инициатив региональных объединений – ШОС, ЕАЭС, ЕС и других. Прог­рессивные силы мирового сообщества приветствуют и поддерживают усилия Казахстана в этих направлениях, принимая активное участие в мероприятиях по продвижению международных инициатив и проектов нашей страны.

«Движение мира к бес­конфликт­ному будущему – масштабный и динамичный процесс, требующий дальнейшего развития, немалых усилий и политической воли лидеров стран. Не революции и потрясения, а последовательная модернизация со­циально-экономической системы, упорная работа по национальным приоритетам приведут жизнь людей во всех странах к улучшению», – отмечал Нурсултан­ Назарбаев­ в своих публичных выступлениях.

Кардинально важную для современности идею Первого Президента РК о необходимости расширения числа участников принятия глобальных политических решений в условиях цифровой реальности позитивно воспринимают как в общественных, так и в политических кругах мира. Так, по итогам 14-го Совещания министров иностранных дел государств – участников форума «Азия – Европа» (СМИД АСЕМ), в котором приняли участие руководители внешнеполитических ведомств из 51 страны Азии и Европы, была подчеркнута важная роль инициативы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­ «G-Global»­ по укреплению коммуникационной взаимосвязанности между Азией и Европой.

Напомним, АСЕМ – один из самых престижных и консолидированных международных диалоговых форматов современности. Как подчеркнул в своем выступ­лении на церемонии открытия 14-й встречи глав МИД Король Испании Филипп VI, форум «Азия – Европа» благодаря своей открытой, неформальной и постоянно развивающейся природе является идеальной площадкой для обсуждения и продвижения новых глобальных идей.

В 2018 году Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (57 стран) приветствовал инициативу Первого Президента РК Нурсултана­ Назарбаева­ G-Global, отметив ее значение в определении векторов международной экономической политики. Резолюция, принятая на той встрече, призывает Генеральный секретариат ОИС и Исламский банк развития в координации с другими организациями рассмот­реть вопрос об участии стран ОИС в проекте G-Global.

Важно также отметить, что инициатива «G-Global. Большая Евразия» вошла в итоговый документ Комитета старших долж­ностных лиц Совещания по взаи­модействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который был принят правительственными делегациями более чем 25 стран.

В мае 2017 года Первый Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев­, принимая участие в I Форуме высокого уровня «Один пояс – один путь», выступил с рядом инициатив, связанных с созданием центров НИОКР и трансфертом технологий, в том числе открытием Международной академии наук Шелкового пути, необходимой для научно-экспертного сопровождения проектов инициативы «Один пояс – один путь».

В рамках их реализации в 2018 году Международный сек­ретариат G-Global совместно с акиматом Астаны организовали и провели I Международный форум «Глобальный Шелковый путь: форум мэров городов», по итогам которого принято решение о создании ряда интеграционных структур – Альянса городов стран Шелкового пути, Ассоциации бизнеса Шелкового пути и других организаций.

В нынешнем году Международный проект G-Global стал официальным партнером проекта «Один пояс – один путь» наряду с такими организациями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийский экономический союз, Стратегия ЕС по подключению Европы и Азии, Платформа подключения ЕС и Китая, Восточное партнерство ЕС, Африканский союз, Лига арабских государств, Организация американских государств, Тихоокеанский альянс, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), и другими платформами и объединениями.

Три инициативы проекта G-Glo­bal вошли в Итоговое коммюнике II форума «Один пояс – один путь». Они касаются создания Международной академии наук Шелкового пути, проведения международного форума «Глобальный Шелковый путь – Форум мэров городов» и глобальной премии «Шелковый путь».

Важно отметить, что итоговое Коммюнике II форума было подписано главами около 40 государств.

На уровне глобального партнерства

Историческая миссия Казах­стана – способствовать позитивным процессам сближения стран, продолжая в этом направлении последовательную политику Нурсултана­ Назарбаева­ – автора инициативы G-Global и сотрудничества стран в формате Большой Евразии.

Примечательно, что наиболее активную позицию в этом воп­росе занимают молодежные организации стран ЕС, ЕАЭС, Шелкового пути, ШОС. Так, в сентябре текущего года в Алматы состоялся Глобальный конгресс мировых университетов «Вклад молодежи в реализацию

ЦУР-2030» с участием большого представительства международных участников из ООН, ЮНЕСКО­, а также из Великобритании, Франции, Китая, Германии, Венгрии, Польши, России и других государств.

Мероприятие было организовано Фондом Первого Президента РК и Международным секрета­риатом G-Global в партнерстве с QS Worldwide, Сетью университетов Шелкового пути (SUN), Ассоциацией университетов UNION, Сетью университетов социальной ответственности (USRN), Объединением университетов Евразии (EURAS), Институтом устойчивого развития им. Пан Ги Муна, Казахским национальным университетом им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева.

В работе Глобального конгресса приняли участие представители свыше 500 университетов из 60 стран мира. По его итогам была разработана Алматинская декларация «Вклад молодежи в реализации ЦУР-2030», которую в общей сложности поддержали свыше тысячи университетов мира, в том числе Сеть университетов стран Шелкового пути, объединение университетов UNION, Евразии – EURAS и другие крупнейшие международные структуры.

Участники подчеркнули, что за последние годы в рамках Устойчивого развития-2030 странами – членами ООН были приняты конкретные обязательства по борьбе с бедностью, решению продовольственных, климати­ческих и экологических проблем. При этом международные экс­перты отметили значительный вклад Казахстана и инициатора программы партнерства «Зеленый мост», ЕХРО 2017 «Энергия будущего» и других проектов Нурсултана­ Назарбаева­ в продви­жение глобальной политики устойчивого развития.

В своем выступлении в рамках конгресса посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке высоко оценила вклад Казахста­на и роль проекта G-Global в объе­динении молодежи стран ООН по реализации ЦУР-2030.

Казахстан остается одним из немногих государств евразийского региона, чьи усилия по решению многих узловых вопросов современности, в том числе в области ядерной безопасности, продвижения идей «зеленой» экономики, посредничества в урегулировании военных конфликтов, высоко оценены международным сообществом. При этом республика, наводящая мосты плодотворного сотрудничества со всеми странами, способна обеспечить конструктивный диа­лог на уровне лидеров мировых держав как в рамках саммитов, так и в режиме реального времени – на платформе G-Global.

Выступая на форуме в Пекине, Нурсултан­ Назарбаев­ отметил, что сегодня горизонты экономического планирования в мире сильно сужаются. Пришло время переходить к совместному обсуж­дению и управлению процессами общемирового развития.

По мнению Елбасы, устойчивую глобальную архитектуру можно создать на базе трехуровневого диалога. Первый уровень – это диалог между крупными державами: США, Китаем, Евросоюзом и Россией. Второй диалог должен состояться на уровне Евразии. Объединение потенциалов СВМДА и ОБСЕ может способствовать созданию в Евразии общей территории безопасности. Третий уровень – инвестиционный диалог между Евразийским экономическим сою­зом, Евросоюзом, Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН.

По мнению международных экс­пертов, это предложение несет в себе огромную конструктивную силу, что свидетельствует о глубоком восприятии Нурсултаном­ Назарбаевым­ сути происходящих в мире процессов, понимании того, какими способами и мерами можно направить их в позитивное русло на фоне современных тенденций и угроз, связанных с климатическими, продовольственными и другими вызовами.

Важной вехой в сопряжении казахстанских и европейских инициатив стало подписание меморандумов между австрийским международным фондом «Гармония» (Вена), Национальной культурно-промышленной инвестиционной корпорацией (Гонконг) и Международным научно-культурным центром (Пекин), состоявшееся 5 декабря 2019 года в Нур-Султане. Стороны договорились об объединении усилий по продвижению международных проектов G-Global и «Гармония», а также привлечению инвестиций в сферу культуры, искусства и спорта.

Австрийский фонд и Секретариат G-Global совместно с правительством Мальты планируют проведение Глобального конгресса культуры на Мальте в сентябре 2020 года.

В целом все эти шаги способствуют формированию устойчивого позитивного климата для цивилизованных межкультурных отношений наших государств. В этом состоит суть международной инициативы Нурсултана­ Назарбаева­ G-Global, предполагающей формирование и координацию мировых процессов развития на основе открытости и гласности при участии всего мирового сообщества, а не отдельных группировок по интересам.